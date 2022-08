Campus do Ifap em Oiapoque abre processo seletivo para Indígenas e Quilombolas

Vagas são ofertadas para o curso superior de Tecnologia em Gestão Comercial

O Campus Avançado Oiapoque do Instituto Federal do Amapá (Ifap) lançou edital para ingresso de indígenas e quilombolas no curso superior de Tecnologia em Gestão Comercial através de Processo Seletivo Próprio (PSP 2022.2). São ofertadas seis vagas, sendo cinco reservadas para indígenas e uma para quilombola. As inscrições acontecem presencialmente na unidade em Oiapoque nos dias 23 e 24 de agosto. Clique aqui para ler o edital.

Podem concorrer às vagas apenas os candidatos indígenas e quilombolas do Estado do Amapá e Norte do Pará. Para participar da seleção, o interessado deve comprovar o pertencimento étnico à condição de indígena ou quilombola, residente ou não de sua comunidade, no ato da inscrição. Também é requisito necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio e não possua vínculo em curso de graduação em outra instituição pública de ensino.

As inscrições são gratuitas e acontecem pela manhã, das 8h às 12h, e pela tarde, das 14h às 18h, no campus Avançado Oiapoque, localizado no endereço Rua Joaquim Caetano da Silva, 870. O candidato deve estar munido dos documentos (original e cópia) exigidos pelo item 5 do edital.

Seleção – A seleção ocorre em duas etapas, sendo uma prova de redação em língua portuguesa que será realizada no dia 27 de agosto; e uma entrevista, que acontece no dia 2 de setembro. Ambas as etapas possuem caráter eliminatório e classificatório.

Resumo do Cronograma PSP 2022.2 – Campus Avançado Oiapoque

ATIVIDADE

PERÍODO

Publicação do edital

19.08.2022

Período de Inscrição

23 e 24.08.2022

Prova de Redação

27.08.2022

Resultado da Prova de Redação

29.08.2022

Entrevistas

02.09.2022

Resultado da Entrevista

03.09.2022

Matrícula

08.09.2022

