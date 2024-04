Hospital de Santana usa leitura como método terapêutico para crianças

Projeto “Leitura Também Cura” distribui livros infantis para os pacientes atendidos e internados na pediatria.

Por: Jamile Moreira

Para comemorar o Dia Mundial do Livro, que acontece nesta quinta-feira, 18, o Hospital Estadual em Santana (HES) deu início ao projeto “Leitura Também Cura”, com a distribuição de livros infantis para as crianças atendidas e internadas no local. O projeto usa a atividade como recurso terapêutico na assistência do paciente hospitalizado.

Durante a atividade, os profissionais reforçaram o hábito como uma importante ferramenta para a formação de cidadãos humanos e conscientes. Além de distribuir livros, acadêmicos da Faculdade Madre Tereza realizaram a contação de histórias, teatro de fantoches e musicoterapia.

A psicóloga Adriana Guedes reforça que o projeto tem o objetivo de levar alívio através da leitura, e assim, contribuir com a recuperação dos menores.

“Estamos realizando essa atividade para mostrar que através da leitura, a criança pode encontrar um caminho para a sua cura. Desde muito cedo, os familiares devem incentivar a prática, e no hospital isso também é importante, porque a criança que lê começa a enfrentar o sofrimento e o medo da hospitalização de uma maneira menos estressante”, explicou Adriana.Quem estava em atendimento aprovou a iniciativa foi a Elizandra Andrade, mãe da Liz Gabriele, de 1 ano e 6 meses. Ela conta que a filha sempre foi estimulada em casa com livros, e garante que a menina gosta. Para ela, que foi buscar auxílio para a filha no pronto atendimento do Hospital, a atividade trouxe mais tranquilidade durante o processo de atendimento.

“Nós sempre estimulamos a leitura em casa. De certa forma, aqui dentro do hospital, traz um pouco de conforto e distração para os nossos filhos. A Liz ficou tão envolvida com a atividade que não chorou e ainda vai levar um livro novo para casa”, relata Elizandra, feliz com o cuidado que a filha recebeu.

