Macapá Verão terá novas estações na programação

Começará a festa mais tradicional do meio do mundo, o Macapá Verão. Este ano, a programação ocorrerá no período de 7 de julho a 1º de agosto e tem como novidades novas estações (Brega, Poesia, Nerd) e uma Lunar bem especial. Além, é claro, de atividades para toda a família.

A festa do verão começará com a já consagrada domingueira e o Musa Verão, e seguirá com o Estação Lunar, Samba no Mercado Central, Estação Brega, Estação Poesia, Estação Rock, Estação Esporte, Remada Ecológica, Festival do Melhor Camarão no Bafo, Estação Nerd, Estação Criança e Estação nos Distritos da capital. Com o tema Amapá e Guiana Francesa, artistas de ambas as nacionalidades farão apresentações dos ritmos tradicionais em uma Estação Lunar diferenciada, bem especial.

O Macapá Verão 2019 conta com mais de 112 atrações nos estilos mais variados. A programação ocorrerá em Fazendinha, Floriano Peixoto, Mercado Central, Complexo do Araxá, Praça Veiga Cabral, Praça da Bandeira, Complexo Turístico do Jandiá, Curiaú e nos distritos do Carmo do Maruanum, Lontra da Pedreira, São Joaquim do Pacuí e Bailique.

Confira a programação:

Aos domingos

Estação Verão Fazendinha – 10h às 19h

Programação aos domingos na praia da Fazendinha, com apresentações de artistas locais e regionais da música, dança, feira de artesanato, distribuição de mudas de plantas, Projeto Troca-treco, torneios esportivos de basquete para cadeirantes, torneio de vôlei 4×4, basquete de trinca, futebol de areia e gastronomia.

Fazendinha – 07 de julho – Abertura Oficial

Chermont Jr. – 14h30

Concurso Musa Verão – 15h

Banzeiro Brilho de Fogo – 16h

Cortejão Verão de Gigantes – 16h

Wanderley Andrade – 17h30

Fazendinha – domingueira – 14 de julho

Cia. De dança Aguinaldo Santos – 14h30

Grupo axé só quebrança – 15h

Ramboldes campos – 15h30

Nivito Guedes – 16h30

Banda Yes banana – 17h30

Fazendinha – domingueira – 21 de julho

Samba de gafieira – 14h30

Banda chocolate com pipoca – 15h

O Sósia – 16h

Beto 7 cordas – 16h30

Adenor Monteiro – 17h30

Fazendinha – domingueira – 28 de julho

Mc loucos e b.boys e b.girls – dança – 15h

Sandra lima e las sumanas – 15h30

Mayara Braga – 16h

João Amorim – 16h30

Dani li – 17h30

Estação Verão Curiaú – 10h às 17h

Programação aos domingos no balneário do Curiaú que inclui apresentações de artistas locais e regionais da música, e gastronomia.

Curiaú – domingueira – 14 de julho (domingo)

Rosa Amaral – 15h

Curiaú – domingueira – 21 de julho (domingo)

Amado Amancio – 15h

Curiaú – domingueira – 28 de julho (domingo)

Dedê Mossoró – 15h

Estação Distritos

Carmo do Maruanum – domingueira – 14 de julho (domingo) – 12h

Lontra da Pedreira – domingueira – 14 de julho (domingo) – 12h

São Joaquim do Pacuí – domingueira – 21 de julho (domingo) – 12h

Progresso – Bailique – domingueira – 21 de julho (domingo) – 12h

Programação das quintas-feiras

Estação Lunar – 19h às 2h

Programação nas quintas-feiras na praia da Fazendinha que inclui apresentações da música da Amazônia de artistas locais e regionais, exposição de artes visuais, feira de artesanato, gastronomia, e o Festival do Melhor Camarão no Bafo (Macapatur).

Estação Lunar – Fazendinha – 11 de julho

Poetas Azuis – 20h

Grupo Pilão – 20h30

Helder Brandão e Beto Oscar – 21h

Amazon Music – 21h30

Filhos do Criaú – 22h

Osmar Júnior – 22h30

Brenda Melo – 23h30

Exposição “tisnas reminiscentes” – 20h à 0h

Estação Lunar Amapá / Guiana Francesa – 18 de julho

Negro de Nós – 20h

Movimento cultural ancestrais – 20h30

Música tradicional Guiana Francesa – música Criola de Tambor – 21h

Denis Lapassion – 21h30

Clara Nugent – 22h

Finéias – 23h

Exposição retrô-expectativa – 20h à 0h

Exposição de Carla Nobre – 20h

Estação Lunar – Fazendinha – 25 de julho

Ariel moura – 20h

Nonato Leal – 20h30

Oneide Bastos – 21h

Grupo Guá – Marabaixo estilizado – 21h30

Amadeu Cavalcante – 22h

Zé Miguel – 22h30

Banda Placa – 23h

Exposição com o tudonotudo – Afrane Tavorá – 20h à 0h

Festival Melhor Camarão no Bafo – 25 de julho

Ágda – 20h

Fazendinha – 1º de agosto

Suite popular – 20h

Grupo de Marabaixo Manoel Felipe – 20h30

Enrico do Miceli – 21h

Constelação de Parente – 21h30

Patrícia Bastos – 22h

Trilogia – 23h

Exposição Dekko Matos – 20h à 0h

Programação das sextas-feiras

Samba no Mercado Central – 12 de julho (sexta-feira) – 19h à 1h

Programação na sexta-feira que inclui apresentações de artistas locais e regionais do samba e pagode e gastronomia dos empreendedores do Mercado Central.

Julia Medeiras – 20h30

Jorginho do Cavaco – 21h30

Pagode do Maradona – 22h30

Estação Brega – 19 de julho (sexta-feira) – 19h à 1h

Complexo Araxá

Programação na sexta-feira no Complexo do Araxá, com apresentação dos artistas do segmento brega, apresentações de grupos de dança de salão, e gastronomia.

Banda Moara – 20h

Suelen Braga – 21h

Jomasan – 22h

Mauro Cotta – 23h

Estação Poesia – 26 de julho (sexta-feira) – 16h às 22h

Praça Veiga Cabral

Programação na sexta-feira na Praça Veiga Cabral, com sarau e declamações de poesia, espaço do autografo do autor, exposições, e apresentações de artistas locais da literatura, exposição de artes visuais, feira de artesanato.

Nitai Santana – 16h

Grupo Boca da Noite -17h

Ana Anspach – 17h30

Anthony Matheus – 18h

José Inácio e Salgado Maranhão – show literomusical – 18h30

Exposição Jeriel – 16h ás 21h

Programação dos sábados

Estação rock (dia mundial do rock) – 13 de julho (sábado) – 19h às 01h

Praça da bandeira

Programação com atrações de música local – Rock/ novos talentos, e feira de empreendedores.

Banda indigentes – 19h30

Skipp e banda – 20h

Brenda zeni – 20h30

Banda dezoito 21 – 21h

Banda Sislop – 21h30

Mini Box Lunar – 22h

Stereovitrola – 22h30

Banda vennecy – 23h

Estação esporte – futlama – 20 de julho (sábado) – 09h às 13h

IV Torneio de Futlama

Complexo turístico do jandiá

Estação Esporte – remada – 20 de julho (sábado) – 14h às 18h

Complexo turístico do jandiá e complexo turístico do Araxá

Moises Sandino – 16h

Estação Verão Nerd- 21 de julho (Sábado) – 15h às 22h

Praça Veiga Cabral

Programação na sexta-feira na Praça Veiga Cabral, com concurso de Cosplay, batalhas de games, esportes radicais, e apresentações de artistas da música alternativa, dança, exposição de artes visuais, feira de artesanato, e gastronomia.

Exposição “capitão Açaí” – 16h

Apresentação de Cosplay – 16h30

Keona spirit – 19h

Estação Criança – 16h às 22h

Programação aos domingos nas praças voltada ao público infantil que inclui apresentações de artistas locais de teatro, dança, contação de histórias e capoeira.

Praça Veiga Cabral – Estação Criança – 14 de julho (domingo)

Cortejo artístico “carroça da alegria” – 16h

Capoeira – quilombo brasil – 16h30

Semente da capoeira – 16h30

A fábula da onça e bode -17h

Coração de paíaço – 17h30

Cássia Lima