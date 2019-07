Despertando Atletas: adolescentes são selecionados pelo Ypiranga Clube

Um dos times mais tradicionais e de maior torcida do estado do Amapá selecionou adolescentes que participamdo projeto Despertando Atletas. Odinelson dos Santos Silva, Lorran Sanches Ferreira e Misael Almeida Silva, com idades entre 13 e 15 anos, integrarão a equipe do sub-15 do Ypiranga Clube, que irá participar do Campeonato Estadual de Futebol.

A coordenadora municipal de Esporte e Lazer, Naldima Flexa, recebeu com otimismo a notícia do interesse do Clube nos garotos do projeto. “Com muita felicidade que a prefeitura recebe essa informação, pois os clubes amapaenses têm dificuldades em manter as categorias de base. Mais do que participar de um campeonato estadual, é tirarmos da invisibilidade esses meninos que, muitas vezes, estão expostos a todo tipo de vulnerabilidade social, e você poder oferecer uma estrutura onde o jovem aprenda a ter disciplina e ser um cidadão de bem”.

O diretor das categorias de base do Ypiranga, Racso Dias, explicou como surgiu o interesse pelos atletas. “Eu fiquei sabendo que estava acontecendo algumas turmas do projeto aqui no Estádio Glicério Marques e eu vim assistir o treino da garotada e nós identificamos os três garotos com boas habilidades. Manifestei o interesse para a coordenadora Naldima, para inserirmos esses garotos do Despertando Atletas nas categorias de base no clube. Os pais concordaram e agora iremos firmar um compromisso com os responsáveis para que dê tudo certo a participação deles no Campeonato Estadual Sub-15”, relata.

O pai do atleta Lorran Sanches Ferreira ressaltou a relevância da oportunidade. “O fato dele participar desse projeto desenvolvido pela Prefeitura de Macapá, já vejo com bons olhos, pois eu sei que aqui ele poderá mostrar o talento com o futebol e o que considero mais importante, que é ser um cidadão de bem. Sempre falo para ele, dê o seu melhor em tudo que você for fazer. Estou muito feliz por essa oportunidade, dele jogar no Ypiranga e desejo sempre o melhor em seu caminho”, expressa Márcio Ferreira.

“Estou feliz. Treinava muito na Escolinha de Futebol do meu bairro [Jesus de Nazaré] e nunca aparecia uma oportunidade boa. Comecei este ano no Despertando Atletas e a oportunidade apareceu”, enfatizou o jovem Odinelson dos Santos. Os treinamentos dos três adolescentes com a equipe do Clube da Torre começam nesta quarta-feira, 3, e a estreia acontecerá neste sábado, às 15h, no Estádio Augusto Antunes, em Santana, contra a equipe do Trem Desportivo Clube.

O Despertando Atletas é uma idealização da Prefeitura de Macapá, com o objetivo de oferecer atividades esportivas para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos, no contraturno escolar, para ajudar na formação de cidadãos melhores e favorecer o tempo ocioso. Até o momento, o projeto já atendeu aproximadamente 300 jovens. As modalidades de quadra futsal e vôlei acontecem no núcleo do CEU das Artes, na zona norte da capital.

Cliver Campos