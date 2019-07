Cinco truques e ideias para jogar e ganhar no bingo

Sem sombra de dúvidas, o bingo é um dos jogos mais apaixonantes para pessoas de diversas idades. Não apenas idosos, mas crianças são fascinadas por esta atividade prazerosa, e que poderá te dar uma boa quantidade de dinheiro e prêmios. Vamos falar sobre cinco truques para ganhar no bingo. A ideia é te auxiliar a ganhar e claro, se divertir também.

Que tal jogar vídeo bingo grátis? Uma boa alternativa, não é mesmo? São casinos online que são bem populares, e até oferecem boas oportunidades de bônus e premiações para os apostadores que fizerem o registro nos mesmos.

Como faço para ganhar no bingo?

1 – Cheque no local com boa antecedência

Se você comparecer a uma boa casa de bingo, o ideal é chegar lá pelo menos 40 minutos antes do evento começar. Compre as cartelas, e claro, comece a interagir com as pessoas. Faça novos amigos e mantenha a calma e tranquilidade. Peça algo para comer e beber, pois, te ajudará a relaxar. Um ambiente favorável te ajudará a ter bons resultados. Se jogar online, entre na internet com antecedência e escolha um bom local em sua casa para tentar a sorte.

2 – Seja prudente e leve sua caneta marcadora e fita adesiva

A caneta marcadora é essencial para anotar os números cantados. Seja organizado e preciso na hora de marcá-los. Dependendo do local onde se encontra, pode ventar e levar suas cartelas embora, e claro, será um fator bem desagradável. Uma boa fita adesiva ajudará a colar as cartelas em cima da mesa. Você havia pensando desta forma?

3 – Escolha um local estratégico para ficar

O melhor lugar claro, é perto da pessoa que estiver cantando os números, sendo assim, observe se no recinto há silêncio o suficiente, e nem pessoas que possam perturbar a paz. Preste atenção e quando fechar a cartela, grite BINGO com vontade! Se sentir que perto de você há pessoas que possam te atrapalhar a concentração, mude de lugar. O importante é ter total concentração e não perder nenhum lance.

4 – Evite bebidas alcoólicas

Evitar bebidas como cerveja, por exemplo, é essencial tanto no jogo online, quanto no presencial. Você pode ficar um pouco ‘alterado’ se tomar um pouco mais, e claro, perderá a concentração. Procure tomar chá, por exemplo. Fique bem tranquilo, e se sentir que está cansado, repense se vale a pena jogar ou não neste dia.

5 – Preste atenção no número de cartelas que está jogando

Jogue um número de cartelas que você possa acompanhar, ou seja, escolha um limite. Não adianta comprar dez cartelas, por exemplo, e se perder quando o locutor anunciar os números. Escolha três ou quatro, e se sentir confiança, na próxima vez compre cinco. É essencial prestar atenção em todas as cartelas ao mesmo tempo.