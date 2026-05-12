De várias regiões, novos profissionais chegam à Embrapa Amapá

Zootecnista, publicitário, veterinária, agrônomo e biólogo são contratados do recente concurso

A chegada de novos empregados amplia a diversidade de experiências e formações na Embrapa Amapá. Vindos de diferentes regiões do Brasil, os profissionais compartilham trajetórias marcadas pela pesquisa, pela comunicação, pela sustentabilidade e pelo desejo de contribuir com soluções inovadoras para o desenvolvimento da Amazônia.

Entre os novos empregados está a mineira Bárbara Carolina Meira Ramos, 29 anos. Natural de Belo Horizonte (MG), ela morava em Porto Alegre (RS) antes de ingressar no cargo de analista na Embrapa Amapá. Zootecnista formada pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), possui mestrado em Administração, na linha de Inovação, Marketing e Gestão Estratégica, e atualmente cursa doutorado em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com foco em bioeconomia, sustentabilidade e serviços ecossistêmicos. A analista afirma que sempre acompanhou as publicações técnico-científicas da Embrapa e enxergou no concurso a oportunidade de fazer parte de uma das principais instituições de pesquisa agropecuária do país. Entre suas aspirações estão estudos voltados à integração entre saberes tradicionais e modernos e ao fortalecimento das relações entre o urbano e o rural. Bárbara destacou a acolhida recebida ao chegar em Macapá, especialmente o apoio de colegas logo nos primeiros momentos na cidade.

O cearense Iago Souza Vila Nova, de 33 anos, também integra o grupo de novos analistas. Natural de Fortaleza, ele é graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Ceará, e graduando em Agronomia pela mesma instituição. Iago atuava na supervisão de pesquisas agropecuárias do IBGE antes de ingressar no Núcleo de Comunicação Organizacional da Embrapa Amapá. Ele pretende trabalhar de forma estratégica na comunicação da ciência e da inovação, utilizando o marketing para aproximar a sociedade do conhecimento produzido pela pesquisa agropecuária.

A motivação para prestar o concurso veio de uma experiência anterior como bolsista da Embrapa Agroindústria Tropical (CE), onde atuou no Laboratório Multiusuário de Química de Produtos Naturais. Ao chegar ao Amapá, relatou ter ficado impressionado com a grandiosidade dos rios amazônicos e com a receptividade da equipe da unidade. Também compartilhou uma saudade especial: sua gata “Xuxu”, que também mudará para Macapá.

Passou a fazer parte da equipe analistas da Embrapa Amapá, Jorge Xavier da Silva, 33 anos. Natural de Brejo de Areia (MA), ele morava na comunidade Lagoa Bonita e trabalhava com os pais no sítio da família antes de ingressar na Embrapa. Formado em Agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ele desenvolve estudos voltados à microbiologia do solo, manejo conservacionista, bioinsumos e sustentabilidade agrícola. Entre suas aspirações estão a continuidade da formação acadêmica, com o mestrado e doutorado, além de atuação como professor e a contribuição da ciência para a redução das desigualdades sociais e para a permanência dos jovens no campo. Com forte ligação afetiva com a terra, ele conta que sonhou estar cercado por rios e embarcações, experiência que se concretizou ao chegar ao Amapá de barco. “É onde vou criar minhas raízes”, resume.

A médica veterinária Juliana Pampana Nicolau, 43 anos, é natural de Marília (SP), onde morava até ingressar na Embrapa Amapá. Ela trabalhava na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e conta que utilizava frequentemente conteúdos técnicos e científicos produzidos pela empresa em palestras e atividades acadêmicas. Na Embrapa Amapá, pretende contribuir para soluções sustentáveis voltadas à agricultura e ao uso da biodiversidade amazônica, além de aprimorar nos estudos das pesquisas na região. Juliana destacou a receptividade encontrada em Macapá, a imponência do rio Amazonas e a ambientação da Embrapa Amapá. “O rio Amazonas é impressionante, imponente e gera uma brisa muito agradável. A Embrapa Amapá é linda, com um jardim maravilhoso central e as pessoas são simpáticas, acolhedoras e inteligentes”.

O novo pesquisador da Embrapa Amapá é Luciano Jorge Serejo dos Anjos, 41 anos, é natural de Belém (PA). Biólogo, com mestrado em Zoologia e doutorado em Ciências Ambientais, Luciano atuava na Universidade Federal do Pará antes de ingressar na Embrapa. Ele pretende consolidar uma agenda de pesquisa aplicada voltada à sustentabilidade das atividades produtivas na Amazônia. Segundo o pesquisador, a motivação para prestar o concurso surgiu da busca por novos desafios profissionais e pela possibilidade de desenvolver pesquisas aplicadas em uma instituição reconhecida nacionalmente. Luciano destacou ainda a experiência de campo vivenciada na Reserva Extrativista do Cajari, no sul do Amapá, que classificou como “um banho de Amazônia real”, permitindo conhecer de perto os desafios enfrentados pelas populações extrativistas da região. Casado com Andreza Malheiros e pai de três filhos, ele afirma ter sido bem acolhido pela equipe da Embrapa Amapá.

Com diferentes histórias de vida e expectativas, os novos empregados chegam à Embrapa Amapá trazendo experiências que fortalecem a atuação multidisciplinar da instituição com a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.



Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

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