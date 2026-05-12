Saiba quais as cidades do AP que terão desligamento programado entre os dias 15 e 23 de maio

Amapá, Porto Grande, Serra do Navio, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho terão serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica.

A CEA Equatorial realizará desligamentos programados em municípios do Amapá entre os dias 15 e 23 de maio. As ações ocorrerão nos municípios de Amapá, Porto Grande, Serra do Navio, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. Os municípios fazem parte do cronograma de obras e melhorias na rede elétrica, com o objetivo de reforçar a qualidade, a segurança e a continuidade do fornecimento de energia para a população.

Durante as intervenções, serão executados serviços como implantação de postes, instalação de transformadores e interligações na rede de média tensão.

Orientações de segurança

Durante a execução dos serviços, a recomendação é que os moradores não realizem qualquer tipo de intervenção na rede elétrica, pois o fornecimento podeser restabelecido antes do horário previsto.

Também é indicado desligar o disjuntor geral do imóvel para evitar possíveis danos a equipamentos eletrônicos.

Em caso de dúvidas ou ocorrências, os consumidores podem buscar atendimento pelos canais oficiais, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou pela Central de Atendimento 24h, no número 0800 096 0196.

Confira a programação:

Tartarugalzinho – Comunidade de Cujobim

Data: 15 de maio

Horário: 13h às 17h

Local: BR-156

Porto Grande

Data: 19 de maio

Horário: 15h às 17h

Local: Linha B da Colônia Agrícola do Matapi

Ferreira Gomes

Data: 20 de maio

Horário: 13h às 17h55

Local: Ramal do Água Viva

Amapá

Data: 22 de maio

Horário: 14h às 17h

Local: Rodovia AP-116

Serra do Navio

Data: 23 de maio

Horário: 13h às 17h10

Local: BR-210, próximo à Comunidade Centro Novo

Comunicação Grupo Equatorial

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