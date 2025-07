Governador Clécio Luís anuncia as bandas Calcinha Preta e Limão com Mel como atrações nacionais da abertura da 54ª Expofeira do Amapá

O anúncio dos shows aconteceu, nesta segunda-feira, 21, durante programação da festa de São Tiago em Mazagão Velho. Evento será de 30 de agosto a 7 de setembro.

Vai ter muito forró eletrônico na abertura da 54ª Expofeira do Amapá. As bandas Calcinha Preta e Limão com Mel são as primeiras atrações nacionais confirmadas para agitar a arena de shows gratuitos do maior evento de negócios do estado. O anúncio foi feito pelo governador Clécio Luís nesta segunda-feira, 21, em Mazagão Velho, durante as celebrações da Festa de São Tiago.

“Essas atrações foram muito pedidas, é muito forro das antigas e com novidades que sempre apresentam. São destaques no cenário nacional, que sem dúvida vão trazer muita alegria e animação para o primeiro dia da Expofeira, que traz o clima de negócios e desenvolvimento, além de garantir a movimentação do turismo e mais oportunidades para empreendedores que movimentam o evento”, anunciou o governador do Amapá.

Este ano, a 54ª Expofeira do Amapá terá oito dias de programação, com início no dia 30 de agosto e término em 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá.

Calcinha Preta

A banda Calcinha Preta possui renome com versões de clássicos do rock e pop internacional

A banda Calcinha Preta, que surgiu em dezembro de 1995, é conhecida pelo seu característico forró romântico, pelos shows super produzidos, figurinos arrojados e pelas inúmeras formações que teve ao longo da história. Grande parte dos sucessos do grupo são as versões de clássicos do rock e pop internacional.

Em quase 30 anos de carreira, o romantismo segue prevalecendo, sendo a maioria das letras sobre amor e relacionamentos. Uma das marcas da banda é o uso da guitarra solo nas músicas, sendo uma das primeiras bandas de forró eletrônico a colocar esse instrumento como elemento principal ao invés da sanfona, emplacando sucessos nacionais como “Desilusão”, “Saudade”, “É Seu Amor Que Eu Quero” e “Jura Que Me Ama”.

Limão com Mel

Banda Limão com Mel possui quase 33 anos de carreira

A banda Limão com Mel, que já vendeu mais de três milhões e meio de discos nos primeiros anos de carreira, iniciados em 1993, tem fãs espalhados por todo o Brasil. Já recebeu vários discos de ouro e de platina.

Nos quase 33 anos de carreira, a banda pernambucana emplacou inúmeros sucessos como: “Um Sonho de Amor”, “Anjo Querubim”, “De Janeiro a Janeiro”, “Não Quero Mais”, “Pensando Bem”, “Meu Neguinho”, “Toma conta de Mim”, “Ainda é Tempo”, “E tome Amor”, “Desejos e Loucuras”, “Invernos e Verões” e “Frente a Frente”.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...