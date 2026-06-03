Amapá digitaliza o maior acervo de jornais históricos e lança novo acesso da Imprensa Oficial

Publicações entre 1945 a 1974 agora estão disponíveis on-line, e amplia o acesso à memória política, administrativa e social do estado

Por Márcia Fonseca

O Governo do Estado do Amapá passa a contar com o maior acervo digitalizado de jornais históricos da região, e lançou durante a inauguração do Parque Residência, um novo acesso ao público, voltado à preservação da memória administrativa, política e social do estado. Agora, décadas de histórias registradas nos jornais Amapá e Novo Amapá, publicados entre 1945 a 1974, podem ser consultadas de forma digital através do Portal da Imprensa Oficial.

O link desenvolvido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) dá acesso as edições dos periódicos que estão organizadas cronologicamente e podem ser consultadas de forma simples, clara e acessível pelo público. O secretário Adjunto de Logística, Diego Lima, destacou a importância da iniciativa para a preservação da história e a modernização dos serviços públicos.

Diego Lima, secretário Adjunto de Logística d Sead

“Estamos unindo tecnologia e memória institucional para garantir que a história do Amapá esteja acessível a todos. Esse portal não apenas preserva documentos valiosos, mas também fortalece a transparência e amplia o acesso da população aos serviços da Imprensa Oficial. É um avanço importante na modernização da gestão pública”, ressaltou Diego.

Além da consulta aos jornais históricos, o portal também disponibiliza serviços da Imprensa Oficial de maneira remota. No caso do Diário Oficial, por exemplo, é possível solicitar pesquisas de publicações e encaminhar conteúdos para novas edições, que são publicadas diariamente.

As edições organizadas pelo Núcleo de Imprensa Oficial (NIO), trazem conteúdos que vão além dos atos oficiais, e reúne também notícias sobre política, esportes, obras públicas, ocorrências policiais e anúncios da época. Até então, esse material permanecia inacessível ao grande público.

Caio Semblano, do Núcleo de Imprensa Oficial.

“Esse acervo não possuía digitalização, diferente dos Diários Oficiais, que já haviam passado por esse processo. Trata-se de um conteúdo pouco conhecido, mas de enorme valor histórico e administrativo, sendo uma rica fonte de pesquisa sobre o Amapá”, destaca Caio Semblano, do Núcleo de Imprensa Oficial.

A digitalização atende a uma demanda histórica e ocorre cerca de 80 anos após a publicação do primeiro exemplar. Ao todo, são 28 anos de edições semanais agora disponíveis on-line, que retrata um período marcante da história do estado, logo após sua criação como território federal.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...