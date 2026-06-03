Amapá digitaliza o maior acervo de jornais históricos e lança novo acesso da Imprensa Oficial
Publicações entre 1945 a 1974 agora estão disponíveis on-line, e amplia o acesso à memória política, administrativa e social do estado
Por Márcia Fonseca
O Governo do Estado do Amapá passa a contar com o maior acervo digitalizado de jornais históricos da região, e lançou durante a inauguração do Parque Residência, um novo acesso ao público, voltado à preservação da memória administrativa, política e social do estado. Agora, décadas de histórias registradas nos jornais Amapá e Novo Amapá, publicados entre 1945 a 1974, podem ser consultadas de forma digital através do Portal da Imprensa Oficial.
O link desenvolvido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) dá acesso as edições dos periódicos que estão organizadas cronologicamente e podem ser consultadas de forma simples, clara e acessível pelo público. O secretário Adjunto de Logística, Diego Lima, destacou a importância da iniciativa para a preservação da história e a modernização dos serviços públicos.
“Estamos unindo tecnologia e memória institucional para garantir que a história do Amapá esteja acessível a todos. Esse portal não apenas preserva documentos valiosos, mas também fortalece a transparência e amplia o acesso da população aos serviços da Imprensa Oficial. É um avanço importante na modernização da gestão pública”, ressaltou Diego.
Além da consulta aos jornais históricos, o portal também disponibiliza serviços da Imprensa Oficial de maneira remota. No caso do Diário Oficial, por exemplo, é possível solicitar pesquisas de publicações e encaminhar conteúdos para novas edições, que são publicadas diariamente.
As edições organizadas pelo Núcleo de Imprensa Oficial (NIO), trazem conteúdos que vão além dos atos oficiais, e reúne também notícias sobre política, esportes, obras públicas, ocorrências policiais e anúncios da época. Até então, esse material permanecia inacessível ao grande público.
“Esse acervo não possuía digitalização, diferente dos Diários Oficiais, que já haviam passado por esse processo. Trata-se de um conteúdo pouco conhecido, mas de enorme valor histórico e administrativo, sendo uma rica fonte de pesquisa sobre o Amapá”, destaca Caio Semblano, do Núcleo de Imprensa Oficial.
A digitalização atende a uma demanda histórica e ocorre cerca de 80 anos após a publicação do primeiro exemplar. Ao todo, são 28 anos de edições semanais agora disponíveis on-line, que retrata um período marcante da história do estado, logo após sua criação como território federal.
Agência de Notícias do Amapá