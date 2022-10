Tumulto em estádio da Indonésia deixa ao menos 32 crianças mortas

Com a confusão, foram registrados 125 mortos e mais de 300 feridos

O tumulto após uma partida de futebol no último sábado (1º), no Estádio Kanjuhuran, em Malang, na Indonésia, deixou 125 vítimas fatais e ao menos 32 crianças mortas. A informação foi divulgada pelo Ministério do Empoderamento das Mulheres e da Proteção da Infância.

Inicialmente as autoridades haviam anunciado 170 mortes, mas os números foram corrigidos, totalizando 125 mortos e mais de 300 feridos.

A confusão teve início depois que os torcedores do Arema FC invadirem o campo após o time levar goleada do rival Persebaya Surabaya, primeira derrota em mais de duas décadas. Fazendo com que a polícia reagisse com gás lacrimogêneo, e o público presente evacusse o estádio através de pequenos portões, onde muitos morreram pisoteados ou asfixiados.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, ordenou indenização de 50 milhões de rupias (aproximadamente R$ 16 mil) para os familiares de cada vítima falecida.

Via Tv Cultura

