Aplicativo substitui carteira de identidade

Todos que têm carteira de identidade expedidas em Brasília, desde primeiro de julho de 2018, podem instalar o aplicativo e-Identidade, que é a carteira de identidade eletrônica, desenvolvida pela Polícia Civil. A ideia é facilitar o uso do documento no dia-a-dia e trazer mais segurança aos cidadãos no resguardo de seus dados.

De acordo com o chefe de avanços tecnológicos da Polícia Civil, Rogério Alves, o aplicativo já está disponível para essas pessoas.

Quem tem identidade anterior a essa data, deve tirar uma segunda via para validar os dados no aplicativo e então tirar a identidade eletrônica.

A Polícia Civil do DF é a única que dispõe desse aparato em todo território brasileiro, mas, segundo o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Simão Albuquerque, ele poderá ser levado para os demais estados que tiverem interesse.

Para fazer o cadastro da e-Identidade é necessário instalar o aplicativo na loja de downloads do seu celular, ter em mãos o documento físico e preencher as seguintes informações: o código no verso da Identidade; número do RG; Estado – que deve ser o DF; número do CPF; nome igual ao que está no RG; e-mail e criar uma senha.

Até o momento, o aplicativo só está liberado para a plataforma Android. A versão iOS já está pronta, mas aguarda liberação da Apple.

EBC

