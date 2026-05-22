Seminário do Sebrae orienta empresas sobre nova norma que inclui saúde mental no ambiente de trabalho

A iniciativa integra a programação da Semana do MEI e prepara empresários para as novas exigências da NR-01 de Segurança e Saúde no Trabalho

Isabel Ubaiara

O Sebrae Amapá realiza o seminário NR-01 e Saúde Mental no Trabalho, que aborda a gestão de riscos ocupacionais, psicossociais e a conformidade legal nas empresas. A ação gratuita acontecena quarta-feira (27), às 19h, no Auditório Campos do Laguinho, na sede da instituição.

O seminário busca preparar as pequenas empresas amapaenses para a fiscalização da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01), que passa a ocorrer de forma mais efetiva neste mês. Empresas que nãose adequarem poderão enfrentar multas, notificações e riscos trabalhistas e previdenciários.

Para a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo Comércio e Serviço do Sebrae, Vânia Chermont, a adequação às novas exigências da NR-01 representa uma oportunidade para os pequenos negóciosfortalecerem a gestão e promoverem ambientes de trabalho mais saudáveis.

“Nosso objetivo é orientar os empreendedores para que compreendam que investir na saúde mental dos colaboradores significa investir em produtividade, sustentabilidade e melhores resultados.O Sebrae atua como parceiro nesse processo, oferecendo informação e apoio para que essas mudanças sejam implementadas de forma prática, preventiva e estratégica”, destacou.

MEI

O evento acontece durante a programação da 17ª edição da Semana do MEI, realizada de 26 a 29 de maio, que tem como objetivo levar conhecimento estratégico aos pequenos negócios com capacitação,atendimento e cursos gratuitos.

Para a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae, Denise Nunes, a atividade foi pensada especialmente para empresários que atuam no comércio e no setor de serviços, comoMicroempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

“Queremos transformar essa obrigação em uma oportunidade de potencializar a gestão e o ambiente de trabalho. Se antecipar é a forma mais segura, estratégica e econômica de evitar prejuízos”,ressaltou.

Norma

A NR-01 é a principal norma sobre Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no Brasil. Com as mudanças recentes, os empreendimentos precisam olhar com mais atenção para os riscos na rotina detrabalho, o que inclui não apenas acidentes e questões físicas, mas também o bem-estar emocional dos funcionários.

As empresas deverão cumprir com chamados riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Isso significa avaliar situaçõescomo excesso de pressão, jornadas longas, estresse, sobrecarga e equipes reduzidas, fatores que podem afetar diretamente a saúde dos trabalhadores e o desempenho do negócio.

Programação

A programação conta com o painel temático NR-01 na Prática: Orientação, Prevenção e Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ministrado pela chefe do Setor de Fiscalização em Saúde e Segurançado Trabalho (SESST), Vivian Darsiara da Costa Andrade, que representa a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Amapá (SRT-AP), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo engenheiro de Segurança do Trabalho e representante da Superintendênciado Serviço Social da Indústria no Amapá (SESI-AP), Eder José Dantas Trindade.

Coordenação

A iniciativa é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo (UAC CS), Vânia Chermont, através do Projeto Empreender Amapá – Comércio e Serviço, sobre a gestão da gestora NelmaPires, em parceria com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR), Denise Nunes, coordenadora da Semana do MEI.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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