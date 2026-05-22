Ingredientes pouco conhecidos da Amazônia, como murici e babaçu, ganham espaço na indústria brasileira

Plataforma desenvolvida pela CERTI conecta empresas a mais de 30 cadeias produtivas e impulsiona a demanda por itens da sociobiodiversidade, incluindo frutos e hortaliças pouco explorados no país

Ingredientes mais exóticos como murici, bacaba e camu-camu ganham espaço na indústria nacional, impulsionados pela busca por alternativas sustentáveis. Parte desse movimento é viabilizado pela Plataforma Digital da Floresta, desenvolvida pelo Instituto CERTI Amazônia, que conecta empresas a fornecedores de mais de 30 cadeias produtivas da sociobiodiversidade amazônica. Além de produtos já consolidados, como açaí e cacau, a plataforma reúne uma variedade de ingredientes ainda pouco explorados comercialmente no país, como vinagreira, taioba, taperebá e bacuri. Esses itens têm despertado o interesse de setores como alimentação, cosméticos e farmacêutico, especialmente diante da crescente demanda por insumos naturais.



Entre os ingredientes em destaque está o babaçu, cuja procura superou as expectativas ao longo de 2025. A Plataforma Digital da Floresta reúne ferramentas que permitem a comercialização direta entre produtores e indústrias, além de oferecer rastreabilidade e inteligência sobre os insumos disponíveis na região. Um dos diferenciais da iniciativa está no uso de inteligência de dados aplicada à bioeconomia. A plataforma analisa variáveis como produção, clima e disponibilidade de insumos, contribuindo para o planejamento das cadeias produtivas e aumentando a previsibilidade das safras.



Farinha de coco de babaçu (divulgação)

Essa tecnologia é aplicada em projetos com empresas que utilizam insumos da sociobiodiversidade, como a Natura. Nesse contexto, a solução têm apoiado a previsibilidade de safras, como as da castanha, utilizadas em produtos da companhia. “Isso garante maior estabilidade econômica às comunidades extrativistas e segurança de fornecimento para a indústria. Ao utilizar inteligência de dados aplicada à bioeconomia, conseguimos melhorar a organização da cadeia produtiva”, afirma Marco Giagio, diretor do Instituto CERTI Amazônia.



Nos últimos anos, a plataforma passou a concentrar ofertas de dezenas de cadeias produtivas, permitindo que empresas identifiquem fornecedores, visualizem a origem dos produtos e iniciem negociações diretamente com produtores, cooperativas e associações da região. Provas de conceito realizadas em 2025 também avaliaram a capacidade de fornecimento para mercados do Sul e Sudeste, abrindo caminho para ampliar a comercialização em outras regiões do país. “Ao estruturar essas conexões, a iniciativa fortalece as cadeias produtivas amazônicas e amplia a geração de renda para comunidades extrativistas, ao mesmo tempo em que facilita o acesso da indústria a novos insumos”, conclui Giagio.



Dentro da plataforma da floresta estão o Bioconex, hub de marketplaces que permite negociações comerciais entre produtores e compradores, o Vem de Onde, que garante a rastreabilidade dos produtos, e o BI da Floresta, responsável pela análise de dados e geração de inteligência para a tomada de decisões. De acordo com Giagio, a iniciativa se desenvolveu suprindo as demandas do mercado, conectando fornecedores comunitários e viabilizando também operações privadas sob medida para atender às necessidades específicas das indústrias processadoras de matérias-primas.



Marco Giagio, diretor do Instituto CERTI Amazônia, apresentando a Plataforma Digital da Floresta (divulgação)



Sobre o Instituto CERTI Amazônia

Vinculado à CERTI, o Instituto CERTI Amazônia é reconhecido nacionalmente por sua expertise em empreendedorismo inovador, tecnologias industriais, sustentabilidade, transformação digital, indústria 4.0 e bioeconomia. Com sede em Manaus (AM), o instituto atua desde 2003 na promoção do desenvolvimento sustentável da região amazônica por meio da inovação tecnológica. Destaca-se por iniciativas que fomentam o empreendedorismo sustentável e valorizam a floresta em pé.

Sobre a CERTI

A CERTI é uma organização de pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos especializados que proporciona soluções inovadoras para a iniciativa privada, governo e terceiro setor. É uma instituição independente e sem fins lucrativos, com experiência acumulada desde 1984, que contribui para a competitividade e sustentabilidade de seus clientes.

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