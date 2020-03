Conselho Regional de Educação Física promove capacitação online durante quarentena

Para manter a agenda de qualificação profissional durante o período de isolamento causado pelo novo Coronavírus, o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR) promove, a partir desta segunda-feira (30), uma série de bate-papos online com profissionais renomados do país. As lives ocorrerão no perfil do Conselho no Instagram (instagram.com/cref8).

A primeira transmissão ao vivo será realizada às 16h (horário Manaus), com o CEO da RUMO MKT e consultor de marketing digital, Luiz Eduardo Leal e terá como tema ‘Marketing Digital no WhatsApp.

Na terça-feira (31), às 17h, o doutor em Educação Física Alexandre Machado, de São Paulo, ministrará o bate-papo ‘Estratégias para Captar Clientes em Momentos de Crise’.

“Devido ao momento que passamos, muitos profissionais estão tendo que se adaptar a uma nova dinâmica de trabalho. Na live, vou mostrar como o profissional pode se destacar na captação de clientes usando técnicas simples e eficientes”, ressalta Machado.

Outras quatro transmissões ao vivo completam a primeira semana de programação do CREF8. Na quarta (1), às 10h, o professor e mestre em Ciência do Movimento Humano, Leonardo Lima abordará o tema ‘A Prática da Atividade Física em Período de Isolamento’.

Também na quarta, às 15h, a professora especialista em Futsal, Ronélia Viana, apresentará a conferência ‘Princípios Fundamentais para Treinadores de Iniciação ao Futsal’. Na quinta-feira (2), às 10h, o professor especialista em Treinamento Funcional e Emagrecimento, Michel Oliveira, apontará estratégias para gerar renda após a crise.

Encerrando a programação da semana, na sexta-feira (3), às 11h, o professor Léo Cabral, CEO da Personal Thinkers, apresentará a palestra ‘Como Aproveitar a Semana Mais Crítica do COVID-19 para Fidelizar Seus Clientes de Personal’.

Segundo o presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo da Silva, a iniciativa visa contribuir para o aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação Física durante o período de quarentena. “Selecionamos profissionais renomados do país para realizar essas transmissões de maneira totalmente gratuita e com conteúdos relevantes, seja para estudantes ou profissionais formados”, destaca.

Confira a programação:

Segunda (16h)

Marketing Digital no WhatsApp – Luiz Eduardo Leal (CEO da Rumo MKT);

Terça (17h)

Estratégias para Captar Clientes em Momento de Crise – Alexandre Machado (Doutor em Educação Física);

Quarta (10h)

A Prática Da Atividade Física em Período de Isolamento – Leonardo Lima (Mestre em Ciência do Movimento Humano);

Quarta (15h)

Princípios Fundamentais para Treinadores de Iniciação ao Futsal – Ronélia Viana (Especialista em Futsal);

Quinta (10h)

Como Gerar Renda Após a Crise – Michel Oliveira (Especialista em Treinamento Funcional e Emagrecimento;

Sexta (11h)

Como Aproveitar a Semana Mais Crítica do COVID-19 para Fidelizar Seus Clientes de Personal – Léo Cabral (CEO da Personal Thinkers).

