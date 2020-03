CNJ torna público novo painel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento

Mais intuitivo e com mais informações sobre o número de crianças e adolescentes em acolhimento pelo Estado brasileiro, o novo painel do Sistema Nacional de Adoção (SNA) estará disponível ao público a partir de amanhã (31/3), no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Com o novo sistema, é possível ter mais detalhes do perfil dos acolhidos e não apenas do perfil das crianças disponíveis para adoção, como tínhamos antes. Procuramos deixar os dados mais transparentes”, explicou subcoordenadora do Grupo de Trabalho de Gestão dos Sistemas e Cadastros do CNJ, Isabely Mota.

O SNA nasceu da união do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) com o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA) e é regulamentado pela Resolução CNJ n. 289/2019. Pelo sistema, as varas de Infância e Juventude têm uma visão integral do processo da criança e adolescente desde sua entrada na rede de proteção até a sua saída, quer seja pela adoção quer seja pela reintegração familiar.

Com a mudança, os dados desses processos foram unificados eletronicamente e agora são consolidados e atualizados pelas varas da Infância em tempo real. Além disso, passam a incluir todas as crianças acolhidas e não apenas as disponíveis para a adoção.

Além do total de crianças, o Sistema traça biotipo, geolocalização, idade, etnia, gênero, grupo de irmãos, deficiências e problemas de saúde, tipo de acolhimento e tempo sob tutela do Estado. Há também informações sobre o perfil das famílias habilitadas para adoção.

O anúncio será feito durante a 307º Sessão Ordinária do CNJ, na tarde da próxima terça-feira (31/3). Devido à pandemia do COVID-19, a sessão ocorrerá excepcionalmente por videoconferência, mas poderá ser acompanhada pela TV Plenário ou pelo canal do CNJ no YouTube.

