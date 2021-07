WhatsApp vai liberar 3 novos recursos; veja quais são

O aplicativo deve atualizar o balão da mensagem de voz, com ondas aparecendo no corpo da mensagem.



Saulo Moreira



O WhatsApp sempre procura novos recursos para oferecer uma melhor experiência aos seus usuários. Diante disso, o WABetaInfo, site especializado em comentar sobre a plataforma de mensagens, informou que em breve deve ser lançado uma funcionalidade que permitirá ouvir as mensagens de voz gravadas antes de serem enviadas.

No entanto, este recurso ainda está em fase de testes, sendo melhor desenvolvido para dispositivos que usam os sistemas iOS e Android. Além disso, o aplicativo deve atualizar o balão da mensagem de voz, com ondas aparecendo no corpo da mensagem.

Outras novidades

Outro recurso que está cotado para ser implementado no aplicativo, é a possibilidade de usar uma mesma conta em até quatro dispositivos diferentes, inclusive, sem acesso à internet. A novidade deve afetar principalmente as empresas que utilizam a plataforma para atendimento.

Para utilizá-lo, o usuário precisará fazer o login no WhatsApp Web por meio de ,um QR Code, assim como já ocorre atualmente. A funcionalidade de multidispositivo ainda está em fase de testes, e apenas os mensageiros da versão Beta do aplicativo podem acessá-la.

Por fim, o WhatsApp também deve lançar um novo serviço que permitirá o envio de mídias para serem visualizadas apenas uma vez. O usuário que desejar utilizar o recurso enviará mensagens de mídias que se autodestroem, especificamente após serem abertas pelo mensageiro receptor em um curto período de tempo.

