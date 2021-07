Trabalhadores vão receber abono salarial do PIS/Pasep dobrado

Pagamento do abono salarial pode vir dobrado aos trabalhadores em 2022

Ricardo Junior

O abono salarial do PIS/Pasep 2021 que seria pago aos trabalhadores que exerceram atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2020 seria pago a partir deste mês de julho, porém, após decisão o abono ficará somente para fevereiro do ano que vem.

O PIS/Pasep ano base 2020, seria pago entre os meses de julho de 2021 a junho de 2022, onde o mesmo possui um cronograma de pagamentos que ocorre conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Porém, por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) que reúne representantes das empresas, trabalhadores e governo, decidiu adiar o pagamento para 2022, em decorrência da prioridade econômica frente ao combate da pandemia.

Sendo assim, os trabalhadores que exerceram atividade em 2020 e que começariam a receber ainda neste mês de julho devem se programar financeiramente, já que não haverá pagamento do abono este ano.

Pagamento em 2022



Com a decisão de adiar o pagamento do abono salarial para o ano que vem, o Codefat também decidiu que a partir de 2022 o abono será pago sempre no primeiro semestre de cada ano. A decisão do Codefat considera que as despesas com os benefícios do mesmo ano não podem ser divididas em dois orçamentos do Governo Federal.

Além disso, outro ponto que está gerando muitas dúvidas diz respeito ao calendário de pagamentos do abono salarial referente a 2020 e 2021 que devem ser pagos os dois no mesmo ano.

Até o momento o governo não confirmou essa possibilidade, mas tudo indica que os trabalhadores devam receber o abono salarial 2020 no primeiro semestre de 2022 e o abono salarial 2021 no segundo semestre também de 2022.

