Sine Amapá oferta vagas para mais de 20 profissões no dia 27 de julho; veja oportunidades

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Porto de Moz (PA). O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Depois de meses atendendo somente pela web, em acordo com os decretos de prevenção da Covid-19, o serviço de emprego voltou a receber os interessados nas vagas de forma presencial.

Os atendimentos acontecem de 8h às 12h na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita).

O serviços serão ofertados mediante regras de higienização e distanciamento social. Também é obrigatório o uso de máscara.

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas disponíveis de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

almoxarife

assistente de informática

atendente de lanchonete

designer gráfico

doceiro

empregada doméstica

mecânico automotivo

recepcionista de hotel

operador de empilhadeira

operador de rolo compressor

operador de pavimentação de acabamento

salgadeiro

pedreiro de acabamento

promotora de vendas

técnica em laboratório

vendedor externo

vendedor interno

estágio: administração

estágio: ciências contábeis

estágio: direito

Santana

designer

Laranjal do Jari

gerente de vaga direta

Porto de Moz

supervisor(a) de campo

