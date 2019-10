Ifap inscreve até 20 de outubro para 17 cursos

Terminam no dia 20 deste mês as inscrições no Processo Seletivo para cursos técnicos integrados ao ensino médio, ofertados nos campi Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana do Instituto Federal do Amapá (Ifap). São ofertadas 725 vagas em 17 cursos destinados a estudantes que concluíram o ensino fundamental em idade regular, ou seja, estão terminando agora em 2019 o último ano ou última série do ensino fundamental. As novas turmas terão ingresso no primeiro semestre de 2020. As inscrições no PS 2020.1 são realizadas no sistema on-line . Para se inscrever ou saber mais, clique aqui

Ifap lança edital para professor efetivo

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) publicou o edital do concurso público para selecionar Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico. São 14 vagas distribuídas entre as seguintes áreas de conhecimento: agroindústria, agrícola, educação especial e inclusiva, educação física, física, matemática, geografia, informática, gestão, veterinária, letras português, letras espanhol e publicidade. As inscrições devem ser feitas através do respectivo site no período de 21/10 a 14/11, com pagamento de taxa no valor de R$ 150,00.

Comissão inicia a implantação do Repositório Institucional do Ifap

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) iniciou a implantação do Repositório Institucional, um tipo de biblioteca digital de acesso aberto que reunirá toda a produção científica da comunidade acadêmica e científica da instituição. A comissão de servidores formada para implantar o repositório realizou a primeira reunião, em agosto, na biblioteca do campus Macapá. O próximo passo será trabalhar na configuração tecnológica e administrativa do software que irá abrigar o Repositório Institucional do Ifap, bem como a aprovação das políticas de gerenciamento e uso do acervo digital.

Curtir isso: Curtir Carregando...