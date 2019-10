Cientistas descobriram a origem da Peste Negra

Cientistas descobriram de onde veio epidemia da Peste Negra, que entre os séculos XIV e XVIII matou mais de metade da população da Europa.

Investigadores alemães do Instituto Max Planck realizaram um estudo em que analisaram os restos mortais em dez valas comuns na Rússia, Reino Unido, França, Alemanha e Suíça. As suas conclusões, publicadas este mês na revista especializada Nature Communications, mostram que a doença veio do Este da Europa.

Além disso, os cientistas descobriram que as cepas da peste se modificavam e se tornaram cada vez mais mortais. Também se descobriu que o gene mudou com o tempo: dois genes responsáveis pela capacidade de infetar outros organismos desapareceram.

Os microbiólogos recolheram amostras genéticas de várias sepulturas e concluíram que a epidemia da Peste Negra foi causada por algumas espécies intimamente relacionadas (Yersinia pestis). Também foi descoberto que os micróbios começaram a sofrer mutações após a penetração na Europa, formando várias cepas diferentes.

A cepa mais antiga foi encontrada numa sepultura perto da cidade de Laishevo, no rio Kama, no moderno Tartaristão, na Rússia. A cepa encontrada perto de Laishevo acabou por ser a que criou outras subespécies europeias da praga. Assim, os cientistas concluíram que a doença começou a sua marcha mortal pela Europa a partir das áreas orientais da Rússia moderna.

