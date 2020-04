Chuvas: primeira quinzena de abril tem 60% do esperado para o mês

Estimativa de meteorologista para abril é de aproximadamente 380 milímetros. Choveu uma média de 254 milímetros até o momento.

Ailton Leite

Nos primeiros 15 dias de abril, o Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (NHMET/Iepa), já registou uma média de 225 milímetros de chuvas em todo o estado, o que representa 60% da quantidade estimada para o mês, que seria de aproximadamente 380 milímetros.

“Nós fizemos uma previsão no início do mês de que as chuvas estariam dentro da média a um pouco acima média, principalmente nos municípios da área sul do estado [Laranjal e Vitoria do Jarí], e com probabilidade de aumento na ocorrência de chuvas na região metropolitana”, apontou o meteorologista do Iepa, Jefferson Vilhena.

Ainda de acordo com o meteorologista, há a possibilidade de que as chuvas cheguem a 400 milímetros na segunda quinzena de abril.

“A gente trabalha dentro da possibilidade de que ainda possa chover aproximadamente uma média de 150 milímetros nestes próximos dias”, acrescentou.

O meteorologista ressaltou ainda que, as imagens dos satélites apontam muita nebulosidade, não só na região metropolitana, como também nos demais municípios e nas cabeceiras dos rios, porém, essas chuvas não têm se concentrado somente nessas regiões.

“Pelo que temos observado, estamos quase que 90% descartando o risco de cheias ou alagamentos decorrentes de chuvas nas cabeceiras, por não haver tanta concentração de chuvas nestas regiões. Tem chovido bastante na faixa litorânea e próximo dos municípios que ficam nas regiões do rio Amazonas”, destacou.

O meteorologista acrescentou ainda que a tendência é de que o tempo permaneça nublado em alguns pontos do estado; em outros abafado, o sol pode aparecer em alguns dias, mas a predominância de tempo será de nublado até o final do mês.

