Covid-19: Amapá tem 334 casos confirmados e 278 suspeitos em investigação laboratorial

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 15, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado.

Foram confirmados 26 novos casos, sendo 25 registros em Macapá e 1 em Santana. Com isso, agora são 334 casos confirmados, 278 suspeitos em investigação laboratorial e 07 óbitos em todo o estado.

Do número total, Macapá tem 286 casos, Santana tem 42, Mazagão apresenta 1 caso, Porto Grande também 1 confirmação, Vitória do Jari aparece com 2 casos, e Oiapoque com 2.

O relatório também aponta 145 pessoas recuperadas, sendo 138 de Macapá, 6 de Santana, e 1 em Oiapoque.

Atualmente, 152 estão em isolamento domiciliar e 30 encontram-se internados, sendo 17 em hospitais particulares (5 em leito de UTI e 12 em leito clínico) e 13 no sistema público (5 em leito de UTI e 8 em leito clínico).

O número de casos suspeitos declarados pelos municípios está em 542, contabilizado da seguinte forma:

Macapá: 310

Santana: 190

Calçoene: 8

Cutias do Araraguari: 1

Laranjal do Jari: 8

Mazagão: 6

Oiapoque: 10

Pedra Branca do Amapari: 3

Porto Grande: 3

Serra do Navio: 3

Vitória do Jari: 1

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

