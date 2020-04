Serviços de assistência social da Prefeitura de Macapá passam a ser feitos via Central de Informações

A Prefeitura de Macapá criou a Central de Informações – Coronavírus, que funcionará por meio do número 0800 031 9606. O Executivo municipal tem coordenado diversas ações para garantir a continuidade dos serviços prestados à população da capital amapaense. O canal tem por objetivo apresentar respostas rápidas e solucionar demandas de quem precisa dos serviços públicos, de modo a atender as recomendações de saúde no combate e prevenção à proliferação do Coronavírus (Covid-19).

A Secretaria Municipal de Assistência Social utiliza o sistema de Central de Informações para a prestação dos serviços socioassistenciais à população. Eles são divididos em dois eixos. O primeiro para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (CadÚnico), onde os beneficiários poderão realizar atualização cadastral e desbloqueio do benefício, ouvir informações gerais e, para caso de não resolver a solicitação via central, o agendamento para atendimento presencial.

No segundo eixo será ofertado o serviço de assistência social no que diz respeito à disponibilização de auxílios eventuais: alimentação, natalidade e kit gás. Por meio do atendimento, será feito estudo social de cada caso, de modo a garantir o acompanhamento das famílias. No final do atendimento, o usuário será direcionado à pesquisa de satisfação. O serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

“Esse é um mecanismo seguro tanto ao usuário quanto ao servidor. A Central de Informações resolverá questões como um simples desbloqueio, que o próprio atendente poderá fazer. Como é um serviço que não para, a Assistência Social do Município se utiliza desta rede para dar continuidade à prestação e garantia das atividades socioassistenciais prestadas à população em situação de vulnerabilidade social”, destaca a secretária de Assistência Social, Mônica Dias

Atendimentos presenciais suspensos

A Secretaria Municipal de Assistência Social suspendeu os atendimentos presenciais atendendo às recomendações dos decretos Municipal e Estadual, no que diz respeito ao combate e prevenção à proliferação do Coronavírus. Portanto, a fim de evitar aglomerações, os atendimentos presenciais ficam suspensos.

A Assistência Social obedece às normativas do Decreto nº 1.684/2020 da Prefeitura de Macapá, que limita os atendimentos, a fim de evitar aglomerações por causa da proliferação do Covid-19.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Sávio Almeida

Assessor de comunicação/Assistência Social

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...