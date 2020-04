Nove ferramentas e máquinas que você precisa ter em casa

Os compressores de ar comprimidos são usados na construção para vários fins como, por exemplo, para calibração de pneus das máquinas e veículos.

Elas são úteis para limpezas de aéreas de difícil acesso, pequenos reparos nos armários e portas, consertos na parte hidráulica, além de uma geral no jardim. Além da economia de tempo, as ferramentas e máquinas são ideais neste período de quarentena. Nos preparamos uma lista com 9 itens que você precisa ter em casa.

1. Alicate

Os alicates são ferramentas manuais usadas para funções diversas, como cortar, dobrar ou prender peças, fios e arames. É importante para você instalar uma tomada ou mesmo para fazer reparos no chuveiro elétrico.

2. Lavadora de alta pressão

Na limpeza de sua casa, principalmente para remover a sujeira pesada, não pode faltar uma lavadora de alta pressão. Elas também podem ser usadas para você lavar o seu carro, além de ser ideal para remover a gordura da cozinha.

3. Chave de aperto

É importante ter em casa um kit de chaves de diferentes tamanhos. Entre os modelos, estão as chaves estrela, de fenda, ajustáveis, inglesa e Philips etc. Mas atenção! É importante lembrar que, para melhor conservação, elas devem ser usadas apenas para o fim a que se destinam e nunca para bater ou martelar.

4. Compressor de ar

Os compressores de ar comprimidos são usados na construção para vários fins como, por exemplo, para calibração de pneus das máquinas e veículos, para preparação de superfícies antes da concretagem e para limpeza de peças. Esse equipamento também pode ser usado na pintura de paredes.

5. Furadeira

As furadeiras estão disponíveis em modelos diversos e já fazem parte do dia a dia de muitos pedreiros, mas é preciso ter esse equipamento em casa. É importante também ter em casas as brocas de diferentes diâmetros, comprimentos e materiais. A furadeira de impacto pode ser usada em superfícies de concreto ou outros tipos de materiais muito resistentes sejam perfuradas.

6. Lixadeira

Elas são usadas para lixar e dar acabamento em superfícies diversas, como madeira, concreto, massa corrida, entre outras. Você pode usar uma lixadeira para deixar seu armário novinho, além de ser útil para remover as sujeiras antes de pintar as paredes.

7. Martelo e martelete

O martelo tradicional já é bem conhecido, mas os elétricos ou pneumáticos substituem a velha martelada manual e reduzem o esforço físico. Entre os modelos no mercado se destacam o martelo demolidor, martelete perfurador e martelete rompedor.

8. Parafusadeira

Apertar parafusos manualmente é uma tarefa pesada e exige cuidados. Para fazer isso de maneira mais rápida, e com esforço mínimo, a dica é ter uma parafusadeira. Elas podem ser pneumáticas ou elétricas. Alguns modelos são equipados com baterias, dispensando os fios e dando mais mobilidade aos operadores.

9. Trena

No mercado há vários modelos, tamanhos e materiais. A trena também é um item básico em qualquer construção. Os modelos mais modernos, entre eles a laser, facilitam o trabalho de medição. Uma pessoa pode fazer toda a tarefa sem ajuda.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...