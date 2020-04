Cursos EAD sobre etapas da BNCC são disponibilizados pelo MEC

Cursos oferecem certificação

Com duração de em média 50 horas e totalmente online, o Ministério da Educação (MEC) oferta aos agentes ligados às comunidades escolares de todo país cursos sobre as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os cursos serão ministrados através do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC, o Avamec. Para participar, interessados devem realizar o cadastro na plataforma e conferir todos os cursos disponíveis e começar a formação.

É possível realizar vários cursos ao mesmo tempo. No entanto, a conclusão das formações, assim como a emissão dos certificados, só é possível após a finalização de todas as atividades contidas nos módulos. No geral, as formações trabalham as composições das habilidades da BNCC, além de como os professores podem trabalhar visando a contextualização, complementação e ampliação dos direcionamentos contidos no documento.

A BNCC tem como objetivo definir as inúmeras normas de aprendizagens que são essenciais para nortear a formulação dos currículos para os todos os alunos da educação básica do país. Em 2020, as instituições de educação infantil e de ensino fundamental devem implementar as diretrizes em seus currículos. O documento completo pode ser acessado clicando aqui.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

