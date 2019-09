3 Orações para o bebê dormir a noite toda

Uma das coisas que todos os pais querem é que os seus filhos estejam protegidos e sempre seguros, tanto de dia como de noite. Se tem reparado que o seu bebê simplesmente não dorme, que anda inquieto ou diferente, talvez seja melhor experimentar uma oração.

Existem várias preces que servem para ajudar os bebês a dormirem bem a noite toda, livre de pesadelos e de todos os males que os possam atacar.

São preces simples, mas verdadeiramente eficazes em praticamente todas as situações.

As orações são ideais para aqueles pais que simplesmente não sabem mais o que fazer. Então, se é o seu caso, tem de ver as nossas 3 orações para ajudar um bebê a dormir a noite toda.

Oração para ajudar um bebê assustado a dormir

Um dos grandes motivos pelos quais os nossos filhos não têm boas noites de sono é pelo simples facto de andarem assustados.

Como deve saber, os bebês assustam-se facilmente com tudo. Então, nada mais fácil do que apanharem um medo de algo simples, mas que para eles é assustador.

Se acha que isso aconteceu com o seu bebê, deve rezar uma oração para acalmar ele e para lhe tirar todo o medo do corpo e da alma.

“Querido Pai Celestial, você é minha calma e minha fé, a quem me dirijo quando minha alma está turva por maus pensamentos, dúvidas, ansiedades e angústias. Acompanhe-me no caminho da cura, aquilo que eu tanto desejo, porque é a sua misericórdia que me fará encontrar você novamente.

Hoje, Padre, imploro-lhe pelo bem do meu bebê. Ultimamente, tem estado muito assustado, como se uma força maligna o estivesse assediando e não o deixando sozinho. Ele é um ser de luz que não cometeu pecado e, portanto, é suscetível à maldade deste mundo. Protege o meu bebé, Deus, com toda a tua misericórdia.

Encha o seu berço de amor e proteja-o de todo o mal que o persegue. Ele está muito nervoso e é muito jovem para sentir essas sensações.

Ajuda-me a ser um exemplo para o meu filho, e a ensiná-lo e treiná-lo na Palavra de Deus. Dá-me sabedoria para disciplinar o meu filho de acordo com os teus caminhos, para que eu possa encontrar cura.

Nunca deixarei de rezar por este presente que me confiou. Senhor, que o meu compromisso de criar esta criança para a glória do teu nome faça da sua vida um testemunho para sempre da tua fidelidade. Amém.”

Precisa rezar a oração quando o seu bebê estiver na cama dele ou então antes dele se deitar.

Oração para afastar maus espíritos de um bebê

Esta é uma oração para limpar uma pessoa de todos os males, neste caso para limpar o nosso filho/a, tendo ele/a que idade tiver.

Se sente que ele pode ter energias negativas, algum tipo de inveja ou quebranto, esta é a prece ideal para lhe rezar.

Apenas recomendamos que fale o nome da criança no meio da prece, nada mais.

“Ó Senhor Deus, Pai todo Poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas

visíveis e invisíveis, protege-me a mim e à minha alma de todos os maus espíritos

que me tentem abater e a todas as pessoas que tentem derrubar a minha

felicidade e a felicidade daqueles que mais amo.

Senhor Deus Pai, já salvaste uma vez a raça humana e sei que vais me ajudar também

a salvar minha pobre vida que não anda para a frente de modo algum devido

à presença de maus espíritos e de más energias.

Poderoso Deus, retira de meus caminhos todos aqueles que apenas me querem

fazer mal, todos aqueles que me querem ver em baixo, sem forças, sem ânimo e

sem vontade de continuar a viver minha vida.

Alegra meu dia, alegra minha noite, alegra minha tarde e alegra as minhas manhãs.

Alegra cada canto e cada recanto da minha vida e retira dela tudo aquilo que está

fazendo com que eu não consiga ser feliz nem viver em pás com Deus nem comigo

própria.

Nosso Senhor, Jesus Cristo, ajuda-me nesta fase da minha vida.

Ajuda-me na expulsão de todos os maus espíritos e ajuda-me a ser feliz dia após dia.

Amen. Amen. Amen.”

Esta oração pode ser rezada a qualquer altura do dia. Não importa a hora nem o dia da semana. Portanto, reze ela livremente.

Oração para o bebê dormir descansado e em paz

Para terminar temos uma forte oração ao Cristo Redentor que serve para todos os filhos de Deus!

Ela tem como objetivo pedir a Sua interceção e a Sua ajuda com todos os Seus poderes para ajudar os nossos filhos a dormirem bem a noite toda e a terem o descanso de paz que tanto merecem.

“Cristo Redentor, você é o filho de Deus e aquele que foi enviado a este mundo terrestre para pôr fim ao pecado dos homens. Você morreu por nós e eu serei eternamente grato pelo seu sacrifício para limpar as almas dos homens. Hoje você está sentado com seu pai, Nosso Senhor, e eu sei que a partir daí você faz um trabalho excepcional para proteger todos os filhos de Deus.

A minha oração de hoje é para a proteção do meu bebê, Senhor. Recentemente, ele teve dificuldade em adormecer, acorda muito rapidamente e quando ele finalmente consegue dormir parece estar inquieto, desconfortável, como se algo o estivesse perseguindo.

Só posso confiar a proteção do meu bebê em suas mãos, Jesus Cristo, por isso peço-lhe que coloque suas mãos em seu berço e crie um escudo contra todas as maldições, maus pensamentos e entidades malignas que querem tomar conta de sua alma inocente e nobre.

Você sabe que essa criança é toda a minha vida e eu faço o que posso para protegê-la, mas eu preciso da sua ajuda, Cristo. Dê-me a força e a paciência necessárias para vencer esta etapa e para esta noite confie a ele um sono profundo e refrescante para que eu também possa descansar. Imploro-te, os nossos corpos estão cansados e precisamos da tua misericórdia.

Amém.”

Mais uma vez, pode orar quando quiser.

Todas as orações para colocar um bebê dormindo são muito fortes e devem ser utilizadas por todos os pais. Reze elas quando tiver necessidade, acredite que vão mudar a vida do seu bebê!

