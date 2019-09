Banda Prostrados lança primeiro EP na próxima quarta-feira (18), em Belém

Intitulado “Infindo”, disco reúne três canções do cantor e compositor Judson Brito. Show de lançamento será no Teatro Margarida Schivasappa, a partir das 20h.

Com a ideia de unir poesia e propósito, a banda Prostrados realiza na próxima quarta-feira (18), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, o lançamento do primeiro EP do grupo, intitulado “Infindo”, contemplado com o edital Pauta Livre, da Fundação Cultural do Pará (FCP). Na estrada há 17 anos, Judson Brito (vocal), Felipe Negidio (teclado), Luan Lacerda (baixo), Mônaco Dias (guitarra), Emanuel Lucas (bateria) e Arthur Oliveira (guitarra) realizam um trabalho autoral de músicas cristãs e esta é a oportunidade de apresentar para todos os públicos o que os artistas já realizam em igrejas e eventos.

O show apresentará 10 músicas autorais, das quais três compostas pelo cantor e compositor Judson Brito foram gravadas no EP, e pretende ainda ser uma mostra de canções que fazem parte da trajetória da banda. O álbum foi masterizado nos Estados Unidos por Brendan Duffey, com arranjos e produção musical de Rodrigo Ferreira e pelos músicos da banda, para canções que louvam a Deus. A instrumentação pop temática é inspirada em bandas e artistas como David Crowder, Michael Gungor, Juliano Son, Tanlan e The City Harmônic.

“Com linguagem atual e arranjos modernos, o álbum é para todos que têm fé, independente de religião, e qualquer pessoa pode apreciar, pois as composições falam de Deus de forma poética”, diz o cantor e compositor Judson Brito.

Sobre a banda “Prostrados”

A banda Prostrados foi formada em 2002 com o objetivo de reproduzir músicas de louvor. Mas ao longo do tempo, o entrosamento dos amigos fez com que composições começassem a ser criadas, trazendo um novo horizonte para a banda. O grupo já participou de Acampamentos da Igreja Batista Missionária da Amazônia – IBMA, Acampamento Musicamp da Jocum e Congressos Nacionais de Jovens e Adolescentes da Assembleia de Deus no Centro de Convenções Centenário. A primeira atuação como banda em programações fora da igreja local foi na gravação do DVD do Diante do trono em Belém em 2006.

Com algumas músicas autorais e traduções, a Banda Prostrados, fez em 2010 seu primeiro show profissional produzido no Cinema Líbero Luxardo. O segundo show, em 2012, com a formação que se mantém até hoje apresentou um repertório mais autoral no Memorial dos Povos e desde então a banda vem se aperfeiçoando para shows em diversos locais e com públicos variados.

Serviço

Lançamento do EP “Infindo”, da banda Prostrados

Data: 18/09/2019

Hora: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bittencourt, 650)

Ingressos: R$ 20,00

Locais de venda: loja Ná Figueredo (Av. Gentil Bittencourt, 449), Benção Livros (ao lado do shopping Castanheira) e Shopping Centenário (loja ao lado do Templo Central, Av. Gov. José Malcher, 1571)

Informações: 98391-4039

