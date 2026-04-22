TV Unifap chega em Laranjal do Jari e região

Inauguração da estação da televisão digital será dia 23 de abril, às na Câmara Municipal de Laranjal do Jari (AP).

* Por Jacqueline Araújo (Assesp/Unifap)

A partir do dia 23 de abril, moradores do município de Laranjal do Jari, distante 260 quilômetros da capital amapaense, e adjacências vão poder curtir a programação da TV Unifap (TVU), que irá inaugurar a estação local de transmissão. A solenidade que marcará o início da atividade da TV na região do Vale do Jari será a partir das 14h, na Câmara Municipal de Laranjal do Jari.

A inauguração da estação de transmissão da TV Unifap (Canal 1.1 HD) em Laranjal do Jari marca a chegada da nova emissora pública de televisão, celebrando o acesso da população a uma programação de qualidade que promove a educação, ciência, cultura, cidadania e a produção local de conteúdo. Com investimento federal de R$ 828 mil, a implantação da emissora no município alcança mais de 45 mil habitantes de Laranjal do Jari e Vitória do Jari.

Criada em 18 de outubro de 2021, a TV Unifap integra a Rede Nacional de Comunicação Pública e foi implantada por meio do Programa Brasil Digital, do Governo Federal. A TVU retransmite a programação da TV Brasil, emissora pública gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), além de conteúdo produzido localmente, dentro e fora dos muros da Universidade. A inauguração contará com a presença da gerente executiva de Integração de Conteúdos e Rede da EBC, Lídia Neves.

“A intenção do Programa Brasil Digital é que TVs públicas sejam expandidas por toda a região Norte e os municípios do estado do Amapá. O primeiro a ser contemplado foi Laranjal do Jari, o segundo será Oiapoque, depois vem Tarrtarugalzinho, aí vem os demais municípios. Além da TV Unifap, também serão divulgados a Rádio Câmara, Rádio e TV Legislativa”, explica o diretor da Rádio e TV Unifap, Rômulo Castro.

Durante a primeira quinzena de abril, a equipe técnica da TV e Rádio Unifap esteve em Laranjal do Jari para a instalação física do transmissor digital e antenas, configuração e integração dos sistemas de transmissão e testes de recepção e qualidade do sinal. Além do diretor da TV e Rádio Unifap, que é técnico administrativo em Telecomunicações, o engenheiro em telecomunicações, Alberto Alves, realizaram todo o processo de instalação da estação televisiva para garantir a qualidade da transmissão.

Multiprogramação – TV Unifap

Canais

1.1 – TV Unifap / TV Brasil

1.2 – Canal Gov

1.3 – Canal Educação

1.4 – Canal Saúde

Canais da Rede Legislativa

9.1 TV Câmara

9.2 TV Assembleia

9.3 TV Câmara Municipal

9.4 TV Senado

Acompanhe as redes sociais da TV Unifap: @tvunifap

Serviço

Inauguração da TV Unifap em Laranjal do Jari

Dia 23 de abril de 2026, às 14h, na Câmara Municipal de Laranjal do Jari (Avenida Liberdade, 844, bairro Agreste). Aberto ao público.

* Com informações da EBC

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