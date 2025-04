Papa Francisco deixa legado ambiental que reforça defesa da Amazônia

Uma das vozes mais influentes na defesa do meio ambiente e na luta contra a crise climática, o Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos, no Vaticano. Desde o início de seu pontificado, demonstrou um olhar atento à Amazônia, com uma série de ações, eventos e pronunciamentos voltados à sua proteção.

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) contribuiu para as atividades desenvolvidas pelo Papa Francisco em prol do meio ambiente, por meio de seu superintendente-geral, Virgilio Viana, que, em 2021, tornou-se o primeiro brasileiro nomeado para integrar a Pontifícia Academia de Ciências Sociais (PACS) do Vaticano. Virgilio passou a fazer parte de um seleto grupo de especialistas de confiança do Papa, com a missão de aconselhar sobre a conservação da natureza e da Amazônia, além de apoiar na formulação de estratégias de enfrentamento ao aquecimento global.

A cerimônia oficial de sua nomeação ocorreu em 29 de abril de 2022, na simbólica Sala do Consistório, localizada no terceiro andar do Palácio Apostólico, no Vaticano. Desde então, Virgilio Viana participou de diversos eventos e iniciativas no Vaticano, compartilhando a perspectiva da realidade amazônica com a cúpula da Igreja.

Mais recentemente, em maio de 2024, a FAS participou do evento “Da Crise Climática à Resiliência Climática”, promovido pela PACS. Na ocasião, Virgilio palestrou sobre “Soluções Baseadas na Natureza”, e a coordenadora da Agenda Indígena da FAS, Rosa dos Anjos, do povo Mura, entregou um presente dos povos originários ao Santo Padre.

“Depois de um momento de muito júbilo e alegria com a celebração da Páscoa, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no último domingo, recebemos a notícia do falecimento do Papa. Essa notícia foi muito impactante, pois tive a oportunidade de estar com o Papa Francisco algumas vezes e, nos últimos anos, trocamos algumas ideias particulares. Ele sempre teve uma memória muito generosa, uma grande sabedoria e uma energia cativante e cheia de luz. Agora, refletindo, acho que é o momento de rever tudo o que ele escreveu, assistir aos vídeos que nos deixou e, principalmente, permitir que cada pessoa explore, à sua maneira, os ensinamentos do Papa. Devemos seguir a direção que ele nos apontou: cuidar das igualdades, das justiças sociais e da natureza — que anda maltratada pela ganância humana —, além de enfrentarmos as mudanças climáticas, um dos maiores perigos à humanidade. Cada pessoa pode refletir sobre como um pequeno gesto pode se somar a uma grande multidão em prol do futuro da humanidade”, comenta Virgilio Viana.

O Papa Francisco reforçou esse compromisso com a defesa da Amazônia por meio da encíclica Laudato Si’, na qual convocou o mundo à responsabilidade ecológica. Posteriormente, em sua exortação Querida Amazônia, destacou a importância da floresta, dos povos indígenas e do papel essencial da região amazônica na sobrevivência do planeta.

