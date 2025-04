Governos do Amapá e Federal qualificam agentes no Sistema Único de Assistência Social em Macapá

O Governo do Amapá e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome realizam o “FNAS pelo Brasil”, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AP), em Macapá, para qualificar trabalhadores que atuam no Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O propósito da capacitação de assessoramento técnico aos gestores e técnicos é aprimorar a gestão dos recursos e fortalecer a governança financeira por meio do Programa Nacional de Eficiência da Gestão Financeira do Suas, o ExecutaSUAS. A etapa no Amapá conta com palestrantes, autoridades no assunto, da sede do FNAS de Brasília (DF).

A iniciativa busca ainda fortalecer o compromisso com a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, assegurando que os serviços de assistência social alcancem de maneira eficaz as populações mais vulneráveis do estado. A capacitação acontece na sexta-feira, 25, por meio de parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social, pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Local: Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas)

Data: 22/04/2025 às 14h0

Endereço: Avenida 13 de Setembro, nº 1720, bairro Buritizal, em Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

