Unifap oferta 650 vagas em seis cursos de graduação na modalidade EaD

Inscrições iniciam nesta terça-feira, 22 de abril de 2025. Prova será em junho.



Iniciam em 22 de abril e vão até 14 de maio de 2025 as inscrições para o Processo Seletivo Especial (PSE) para seis cursos de graduação que a Universidade Federal do Amapá (Unifap) ofertará na modalidade Educação a Distância (EaD). Ao todo, serão oferecidas 650 vagas e as inscrições poderão ser realizadas exclusivamente on-line, no site https://depsec.unifap.br/concursos/. A taxa de inscrição é de R$ 50.

Confira aqui o edital completo

O(a) candidato(a) que queira pedir a isenção da taxa de inscrição deverá solicitar no período de 22 de abril a 02 de maio de 2025.

Os cursos ofertados são: Licenciatura em Letras-Inglês, Licenciatura em Letras Português, Matemática, Sociologia, Educação Física e Bacharelado em Administração Pública, nos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Macapá, Santana, Vitória do Jari, Oiapoque e Pedra Branca do Amapari.

Confira a distribuição de vagas por graduação:

Licenciatura em Letras/Inglês: 100 vagas

Licenciatura em Letras/Português: 100 vagas

Licenciatura em Matemática: 100 vagas

Licenciatura em Sociologia: 100 vagas

Licenciatura em Educação Física: 100 vagas

Bacharelado em Administração Pública: 150 vagas

Do total das vagas ofertadas, 30% são destinadas à ampla concorrência, 20% para professores que não possuem nível superior ou atuam fora da área de atuação (municipal, estadual e federal) ou agentes públicos para o curso de Bacharelado em Administração Pública e os 50% restantes são para o sistema de cotas.

A prova do PSE EaD 2025 será realizada em única etapa, com redação de um texto dissertativo-argumentativo, que ocorrerá no dia 1º de junho de 2025, no horário de 9h às 12h (horário de Brasília), no polo de opção do candidato.

O resultado final será publicado a partir do dia 20 de junho de 2025.

Serviço

Processo Seletivo Especial (PSE) para Graduação na modalidade em Educação a Distância (EaD)

Período de inscrições: 22 de abril a 14 de maio de 2025

Número de vagas: 650

Taxa de inscrição: R$ 50

Link para edital e inscrições: https://depsec.unifap.br/concursos/processos/67fd69484be4be07cd3ef294

