Prorrogadas inscrições da ExpoFavela Innovation Amapá, até 25 de maio

Maior feira de negócios no estado busca conectar talentos amapaenses a investidores e ao mercado nacional

A Central Única das Favelas do Amapá (CUFA) anunciou a prorrogação das inscrições para a ExpoFavela Innovation Amapá 2026, considerada a maior feira de empreendedorismo periférico do estado. Agora, interessados em participar das categorias Expositores, Camelódromos, Beleza de Favela, Culinária de Favela e Favela Literária têm até o dia 25 de maio para garantir presença no evento.

A iniciativa fortalece o protagonismo das periferias ao conectar ideias inovadoras, produtos e serviços criados nas comunidades com investidores, empresas e oportunidades de expansão. A proposta é transformar criatividade e identidade cultural em desenvolvimento econômico, valorizando o potencial empreendedor existente nas favelas e bairros populares do Amapá.

As inscrições podem ser realizadas de forma online, pelo portal oficial https://www.expofavela-ap.com ou presencialmente na sede da Central Única das Favelas no Amapá, localizada na Rua São José, nº 1.500, no Centro de Macapá, em frente à Praça do Barão. O atendimento ocorre das 9h às 12h e das 14h às 16h.

A etapa estadual da ExpoFavela Innovation acontecerá nos dias 12 e 13 de junho, na sede do Sebrae, reunindo empreendedores selecionados de diversos segmentos, e de diferentes municípios amapaenses. Durante o evento, os participantes apresentarão seus negócios e disputarão cinco vagas para representar o estado na grande final nacional, em São Paulo, prevista para dezembro.

Além da visibilidade nacional, os finalistas terão acesso a oportunidades de networking, mentorias, investidores e premiações, consolidando o Amapá como referência em inovação periférica e economia criativa na Amazônia.

A presidente da Central Única das Favelas no Amapá, Alzira Nogueira, destacou que a prorrogação do prazo busca ampliar o acesso e incentivar novos talentos das comunidades a ocuparem espaços, mostrando os seus empreendimentos.

“A ExpoFavela é uma vitrine de oportunidades para quem empreende com coragem, identidade e inovação dentro das comunidades. A prorrogação das inscrições, amplia as oportunidades para que mais pessoas tenham a chance de mostrar seus talentos e fortalecer seus negócios”, enfatizou a presidente da CUFA Amapá.

Organizada pela Central Única das Favelas e pela Favela Holding, a ExpoFavela Innovation Amapá 2026 conta com patrocínio do Governo do Estado do Amapá e do Sebrae, além do apoio de instituições culturais, iniciativas privadas e órgãos governamentais.

Serviço

ExpoFavela Innovation Amapá 2026

Período de inscrições: até 25 de maio

Evento: 12 e 13 de junho

Local: Sebrae Amapá

Inscrições online: https://www.expofavela-ap.com

Instagram: @expofavelaap

Fotos: Arquivo ExpoFavela Innovation Amapá

Atendimento à imprensa:

Mary Paes – (96) 99179-4950

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