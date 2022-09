Lançamento do Multiverso Capitão Açaí no Sesc Geek

O Coletivo AP Quadrinhos lança no próximo sábado, 24 de setembro, durante o Sesc Geek, a revista Multiverso Capitão Açaí, com vários artistas reinterpretando o clássico personagem do cartunista Ronaldo Rony.

A revista traz 12 histórias desenhadas por artistas do AP Quadrinhos, além da participação de convidados que recriaram o personagem em seus estilos. Artistas que empregaram seus talentos para compor este multiverso: Tieê Santos, Dinaelson Souza, Israel Guedes, Lucas Bitencourt, Aynan Del Tetto, Natália Muniz, Josiel Santos, Honorato Jr., Igum Djorge, Roberto Vanderley, Carla Antunes e o dono da bola Ronaldo Rony.

O João Vinicius Gaia assina dois roteiros. Artistas convidados: Rob Saint, Jair Penafort, J. Marcio, Rogério Nomed, Paulo Emmanuel, Fellipe Fonseca e Thai Rodrigues.

O Capitão Açaí é um personagem criado pelo cartunista paraense/amapaense Ronaldo Rony há mais de 30 anos e vem sendo publicado no formato fanzine. Desta vez, idealizado como um álbum, ele vem impresso em gráfica.

Patrocínio da agência de publicidade Nagib Comunicação e Panificadora Doce Mel, apoio do Sesc Amapá e Gráfica Amapaense, a obra tem formato A4, 16 páginas, capa e 3 páginas coloridas, miolo P/B e o valor é R$ 20,00.

O AP Quadrinhos reúne diversos artistas e atua na produção e divulgação dos quadrinhos amapaenses, não se restringindo apenas à HQ, mas também cartum, charge, ilustração e tudo o que possa brotar da cabeça dos artistas do traço.

Capa da revista, que tem formato A4, 16 páginas, capa e 3 páginas coloridas, no valor de R$ 20,00.

O lançamento do Multiverso Capitão Açaí acontece dentro da programação do Sesc Geek, que conta também com exposição, venda de quadrinhos e artes gráficas, filmes, desfile cosplay, arena cyber, corrida Naruto, arena medieval e outras atrações, como workshop de dublagem com Manolo Rey, dublador do Homem-Aranha.

Serviço:

Lançamento do Multiverso Capitão Açaí na programação do Sesc Geek 2022

Data: 24/09/2022

Hora: 15h às 22h

Local: Sesc Araxá

Entrada: público geral: R$ 30,00 / usuário Sesc: R$ 25,00

Assessoria de Imprensa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...