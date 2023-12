Escuta pública para uso da Fortaleza de São José segue até sexta-feira, 8, pela internet

Formulário on-line é a primeira etapa do projeto de restauro e requalificação do monumento.

Lançado no dia 28 de novembro, o formulário para ouvir a população amapaense sobre o uso da Fortaleza de São José de Macapá segue disponível até esta sexta-feira, 8, pela internet. A escuta pública virtual traz a pergunta ‘qual ocupação da Fortaleza você quer ver?’ e é uma das etapas iniciais para o restauro do monumento, que contará com requalificação do espaço para atender a população. Até o momento, quase mil respostas já foram computadas, a maioria em concordância com o previsto no projeto.

PARTICIPE DA CONSULTA PÚBLICA AQUI

O processo, ao todo, tem previsão de entregar a fortificação totalmente revitalizada até 2026. A escuta pública virtual é a primeira etapa, que engloba, ainda, escuta presencial, elaboração dos projetos de adequação do espaço e início das obras, previstas para o segundo semestre de 2024. O processo é acompanhado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) junto com os técnicos da Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Appa), entidade sem fins lucrativos contratada para realizar o projeto de restauração.

“Estamos em um processo de mobilização para que mais pessoas participem, a expectativa é que tenhamos um número considerável de respostas até o prazo final para iniciarmos a escuta presencial, também prevista no cronograma”, explica a coordenadora de Preservação do Patrimônio Histórico, Simone de Jesus.

A fortificação concorre ao título de Patrimônio da Humanidade e receberá investimentos de quase R$ 30 milhões nas obras, resultado de um contrato realizado em 2022, entre Governo do Estado, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Appa. Os recursos foram obtidos pela Lei Rouanet.

Mais acessibilidade

A ideia é que a Fortaleza de São José se torne um espaço de utilização pública com restaurantes, exposições, oficinas, utilização total do espaço, integrando a população nesse processo. O espaço, que funciona como um museu à céu aberto, também terá seu acervo conservado. Após essa fase, os resultados colhidos na escuta irão ser analisados para integrar os projetos que estão sendo criados para o espaço pela Appa.

Por: Rafaela Bittencourt

Foto: Nayana Magalhães/GEA

