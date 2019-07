Google Maps mostra velocímetro enquanto você dirige; saiba ativar

Função já existia no rival Waze e está liberada no Maps do Android

Rodrigo Fernandes

O Google Maps agora pode mostrar no Android um velocímetro na tela enquanto o usuário está dirigindo. O pequeno medidor de velocidade é exibido no canto esquerdo da tela e mostra a numeração em km/h durante todo o trajeto. O recurso, que já existia no rival Waze, é útil para controlar a velocidade do veículo e para saber se o condutor está trafegando acima do limite permitido nas vias. Confira, a seguir, como ativar o velocímetro do Google Maps. Por enquanto, a função ainda não está liberada para iPhone (iOS).

Passo 1. Abra o Google Maps e toque no ícone de três listras horizontais para abrir o menu. Depois, vá em “Configurações”;

Passo 2. Abra a opção “Configurações de navegação” e localize o campo “Opções de direção” ao final da página. Então, ative a chave do “Velocímetro”;

