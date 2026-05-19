Pedra Branca e Laranjal do Jari foram consagradas campeãs nacionais no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

O anúncio ocorreu em Brasília/DF. Das nove categorias, o Amapá venceu duas, Simplificação, com o Projeto Floresta Legal de Pedra Branca do Amapari;Turismo e Identidade Territorial, com o Projeto Jari Bioexperience de Laranjal do Jari

Denyse Quintas

Uma noite histórica para o Amapá que nesta segunda-feira (18), dentro da 27ª Marcha dos Prefeitos, a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante; o presidente do Conselho Deliberativodo Sebrae, Josiel Alcolumbre; o diretor de administração e finanças do Sebrae, Marcell Harb; celebraram com os prefeitos campeões nacionais do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2026, prefeito Marcelo Pantoja, de Pedra Branca do Amapari e prefeito TeddyMarcel, de Laranjal do Jari. O legado extraordinário contou com as presenças da gestora estadual do prêmio, Araúna Almeida; e da gerente interina de Políticas Públicas do Sebrae, Rita Belmiro.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Josiel Alcolumbre, chegar a este momento, é chegar como uma verdadeira seleção de iniciativas que representam o compromissocom a gestão pública inovadora, é motivo de grande orgulho, pois este reconhecimento consolida um trabalho contínuo de capacitação, qualificação e aprimoramento da gestão, desenvolvido ao longo de todo o ano.

“Nosso objetivo é contribuir para que as prefeituras se tornem cada vez mais preparadas, eficientes e próximas da população, oferecendo serviços com qualidade, atenção e foco no cidadão,assim como ocorre nas melhores práticas do setor privado. A presença do Sebrae Amapá, bem como o engajamento das prefeituras e de seus gestores, reforça a importância dessa agenda para o desenvolvimento local. Estamos, com muito orgulho, levando ao Amapá oreconhecimento dessas experiências transformadoras, que inspiram e fortalecem o empreendedorismo nos municípios”, disse o presidente, Josiel Alcolumbre.

A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, tomada pela emoção informa que a noite foi memorável e registrada com grande significado para o Amapá ao receber com alegria e orgulho,o anúncio do primeiro lugar nacional, conquistado pela Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, que traduz o reconhecimento de um trabalho sério, comprometido e transformador, e a celebração se tornou ainda mais especial com um novo feito: o primeiro lugar nacionalalcançado também, pela Prefeitura de Laranjal do Jari e que essas conquistas refletem o esforço contínuo das gestões municipais em promover inovação, fortalecer o empreendedorismo e melhorar a vida das pessoas.

“Fomos os maiores campeões do Prêmio Prefeitura Empreendedora de 2026. Nós temos apenas 16 municípios e de nove categorias, ficamos em primeiro lugar em duas delas. Foram quase três milinscrições participando desse prêmio e nós levamos dois primeiros lugares. São categorias muito importantes para os pequenos negócios, mostramos a competência do Sebrae no apoio ao desenvolvimento territorial, a competência dos prefeitos do Amapá, das equipestécnicas dos municípios e agradecemos também o apoio do governo do Amapá que em todas as nossas ações de desenvolvimento territorial nos municípios apoia o Sebrae, e está junto com as prefeituras dos municípios, desenvolvendo todo o Amapá”, declarou a superintendente,Alcilene Cavalcante.

Campeões

Na Categoria Simplificação, o 1º Lugar é da Prefeitura de Pedra Branca do Amapari (AP), com o Projeto Floresta Legal. O município conquistou o primeiro lugar nacional com uma iniciativavoltada à melhoria do ambiente de negócios, simplificação de processos e fortalecimento do empreendedorismo local.

Para o prefeito Marcelo Pantoja, receber esse prêmio nacional com o Projeto Floresta Legal é motivo de muito orgulho para Pedra Branca do Amapari. “Esse reconhecimento mostra que estamosno caminho certo, construindo uma gestão moderna, que reduz a burocracia, incentiva o empreendedorismo e cria oportunidades para a nossa população”, destacou o prefeito Marcelo Pantoja.

Na Categoria Turismo e Identidade Territorial, o 1º Lugar é da Prefeitura de Laranjal do Jari (AP), com o Projeto Jari Bioexperience. A iniciativa foi reconhecida nacionalmente por valorizara identidade amazônica, o turismo sustentável, a bioeconomia e o potencial cultural do território.

O prefeito de Teddy Marcel, enfatizou que o primeiro lugar nacional, é do nosso povo às margens do Rio Jari. “Quero aqui parabenizar o secretário de turismo, toda a equipe técnica da prefeitura,a todos os empreendedores de Laranjal do Jari, a todas as parcerias, o Sebrae, que incentivou muito, e eu estou aqui muito feliz, trazendo o norte, trazendo o Amapá, trazendo o nosso povo ribeirinho, Laranjal do Jari para o pódio. Deus abençoe a todos”, finalizouo prefeito Teddy Marcel.

Final

O Amapá contou com municípios finalistas nacionais que estiveram entre as 2.818 iniciativas inscritas de 1.934 municípios de todas as unidades federativas brasileiras, entre eles, o Municípiode Santana, na Categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente; Porto Grande, na Categoria Sala do Empreendedor; e Vitória do Jari, na Categoria Inclusão Socioprodutiva.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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