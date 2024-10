Unidade hospitalar, que passa por obras de reforma e ampliação para fortalecer a assistência pediátrica no estado, recebe programação especial para celebrar o Dia das Crianças.



‘Tudo que a gente investe se multiplica no bem-estar das crianças’, destaca governador Clécio Luís sobre avanços na estrutura do HCA, em Macapá

Unidade hospitalar, que passa por obras de reforma e ampliação para fortalecer a assistência pediátrica no estado, recebe programação especial para celebrar o Dia das Crianças.



Nesta quinta-feira, 10, ao participar da programação que celebra o Dia das Crianças, o governador do Amapá, Clécio Luís, destacou os avanços estruturais realizados no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá, que está com etapas avançadas nas obras de reforma e ampliação. Em 2023, o gestor entregou um bloco com 94 novos leitos para fortalecer a internação intensiva para o público infantil.

“Nenhuma área está recebendo tantos investimentos quanto a saúde, e a prova é o HCA. Tudo o que a gente investe aqui se multiplica em forma de atendimento, de bem-estar, de carinho, de acolhimento e de resolutividade. Quero desejar do fundo do meu coração uma bela Semana das Crianças. Muitos estão recebendo alta hoje após um período de dificuldade e, se Deus quiser, todas as crianças vão celebrar o seu dia em casa com a mamãe, com o papai e com a família”, discursou o governador Clécio Luís.

A programação especial se estende até sábado, 12, com palestras de educação em saúde, vacinação, distribuição de kits de higiene bucal e participação do projeto Samuzinho, com noções de primeiros socorros e orientações nutricionais. As atividades são concentradas no estacionamento do hospital e em enfermarias, para contemplar os pacientes que não podem sair dos leitos.

Obras de reforma e ampliação do HCA

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) segue trabalhando no local e já concluiu diversas etapas da obra até o momento, incluindo as instalações elétricas e hidrossanitárias, execução de serviços de esquadrias e revestimento, estruturação de pilares, vigas e lajes.

As obras fazem parte do planejamento de melhoria da assistência pediátrica no estado. Os trabalhos de reestruturação, tem objetivo de entrega de um espaço totalmente reformado e mais adequado para o atendimento humanizado e qualificado da população.

As intervenções estão sendo realizadas no Bloco A da unidade referência no atendimento infantil, com obras de ampliação e requalificação no Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consultórios, laboratório, salas administrativas e recepção.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...