Abril da Resistência: Governo do Amapá organiza programação em celebração ao Dia dos Povos Indígenas

O Governo do Estado inicia, na segunda-feira, 7, a 2ª edição do “Abril da Resistência” com uma programação diversa em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, que atenderá os povos originários do Amapá e Norte do Pará. As ações, até 15 de abril, contam com oficinas itinerantes pelas aldeias localizadas no município de Oiapoque com capacitações empreendedoras, workshops, cursos de primeiros socorros e de prevenção a incêndios.

As atividades iniciam na aldeia Kumarumã, na terra indígena Uáça, Kumenê, Curipi, Galibi, Espírito Santo, Wajãpi e Uahá. O objetivo da jornada de formação é capacitar os povos indígenas e ensinar técnicas empreendedoras advindas dos próprios recursos naturais de cada comunidade, respeitando suas especificidades e costumes.

Em Macapá, de 7 a 11 de abril, também ocorrem oficinas para os indígenas do Norte do Pará que residem na capital. Além disso, de 14 a 17 uma palestra na Universidade do Estado do Amapá (Ueap) irá abordar sobre o Abril da Resistência. Nos dias 25 a 26, na aldeia Kuahí, acontece o Fórum Amapaense sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, organizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

O evento é coordenado pela Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) com apoio das Secretarias de Estado do Trabalho (Sete), Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, Educação (Seed), Fundação Marabaixo e Instituto Federal do Amapá (Ifap). Além disso, também conta com a participação do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP).

Local: Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará

Data: 04/04/2025 às 8h0

Endereço: Avenida Coaracy Nunes, nº 362, Centro de Macapá

