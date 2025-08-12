 Alexandre Pires promete noite romântica inesquecível na 54ª Expofeira do Amapá

Eterno pagodeiro, o artista vai embalar a noite de quarta-feira, 3 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Prepare o coração e o gingado! A 54ª Expofeira do Amapá vai ter uma noite especial de samba e pagode com o show gratuito de Alexandre Pires na quarta-feira, 3 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. O maior evento de negócios sustentáveis da Amazônia acontece de 31 de agosto a 7 de setembro.

A quinta noite de programação, organizada pelo Governo do Amapá em parceria com a iniciativa privada e o senador Davi Alcolumbre, será inesquecível para os românticos, que serão embalados com o talento e do multi-instrumentista mineiro, que dá a voz marcante aos clássicos que marcaram gerações “Depois do Prazer”, “Essa Tal Liberdade” e “Minha Fantasia”.

‘A Expofeira consolida nosso estado como a nova fronteira do desenvolvimento’, celebra governador Clécio Luís no lançamento do maior evento do Amapá

Além de palco de celebração da música e da cultura, a 54ª Expofeira também é o centro de negócios da economia verde mais importante do estado. Durante nove dias, o evento busca fortalecer a geração de empregos e servir como uma grande vitrine para empresas e empreendedores de todos os portes. Nesta edição, o Governo do Amapá celebra o alcance de mais de 100 mil trabalhos de carteira assinada no estado, reforçando seu papel como um impulsionador do desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Sétima atração nacional gratuita ao público anunciada pelo Governo do Amapá, Alexandre Pires passa a fazer parte de uma programação de peso, que resgatam sucessos dos anos 1990 e as últimas novidades de gêneros musicais variados, como as bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel, que abrem o evento no dia 30 de agosto, a cantora de axé Ivete Sangalo no dia 31, e a banda de rock cristão Rosa de Saron, que se apresenta em 1º de setembro, e a noite gospel na terça-feira, 2, com Cassiane e Maria Marçal.

Com mais de três décadas de carreira, o mineiro Alexandre Pires ganhou destaque na música na década de 1990 com o grupo Só Pra Contrariar (SPC), que se tornou um sucesso nacional com o pagode romântico. Após vender milhões de álbuns e emplacar diversos hits, ele iniciou sua carreira solo em 2001. A partir daí, explorou outros ritmos, lançou álbuns em espanhol e colaborou com artistas internacionais. Sua carreira solo e seus retornos ocasionais ao SPC o mantêm como um dos grandes nomes da música brasileira.

Ela voltou melhor para ser a maior de todos os tempos!

O maior evento de negócios verdes e sustentáveis da Amazônia voltou melhor e grandioso. Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo do Estado realiza a Expofeira do Amapá no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá. Na 54ª edição, são nove dias de evento gratuito, de 30 de agosto a 7 de setembro, com mais de 500 atrações, entre artistas locais e nacionais, mais de 130 pontos de alimentação, e o mais robusto esquema de segurança já implantado em sua história, com aumento de 33% no efetivo em relação à edição anterior.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira é organizada pelo Governo do Estado com apoio da iniciativa privada, e do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. A programação também será marcada pela 1ª ExpoAmazônia, em preparação do estado para a COP30, exaltando o potencial turístico do Amapá e consolidando a Expofeira como um dos principais motores de divulgação e fortalecimento da marca Amazônia no mundo.

O evento retomado pela atual gestão em 2023 é uma vitrine para os negócios, com exposições, empreendedorismo local, artesanato, gastronomia, palestras, oficinas e rodadas de negócios entre pequenas, médias e grandes empresas, até multinacionais, que com suporte das políticas públicas do Governo do Estado consolidam o Amapá como uma das economias que mais crescem no Brasil, impulsionando a geração de empregos e de renda, o desenvolvimento sustentável e as condições para a dignidade do povo amapaense.

A 54ª Expofeira centraliza a venda de produtos de manejo da sociobioeconomia, do agronegócio sustentável, da energia e transição energética, e de mercados inovadores como startups e tecnologias limpas. Além disso, são ofertadas oportunidades de acesso a créditos de Financiamento Verde e a promoção do turismo e cultura amazônica.

Agência de Notícias do Amapá

