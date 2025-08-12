Governo do Amapá recebe consultores para fortalecer cuidado a crianças com cardiopatia congênita

Um passo decisivo na luta contra a mortalidade infantil será dado no Amapá. Na terça-feira, 12, o auditório da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) será palco de um encontro que busca transformar a forma como o Governo do Estado cuida das crianças com cardiopatia congênita. O evento vai reunir consultores do projeto “Fortalecimento do Diagnóstico Precoce e da Assistência às Crianças com Cardiopatia Congênita no Brasil”, gestores e técnicos da rede estadual de saúde.

A iniciativa é conduzida pelo Gabinete de Atenção à Saúde da Sesa e pela Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde (CPAS), e tem como foco o alinhamento de ações para aprimorar o uso de ferramentas diagnósticas, além de qualificar a assistência prestada às crianças acometidas por doenças cardíacas congênitas, condição que está entre as principais causas de óbito no primeiro ano de vida.

O encontro é direcionado a servidores dos hospitais da Mulher Mãe Luzia (HMML) e da Criança e Adolescente (HCA). Com a presença de especialistas e a troca de experiências entre as equipes dessas unidades, o Governo do Amapá reforça seu compromisso em priorizar a saúde, em especial a da primeira infância, com políticas públicas que gerem impactos reais na detecção precoce e no cuidado integral dessas crianças.

Local: Auditório da Secretaria de Estado da Saúde

Data: 12/08/2025 às 15h0

Endereço: Avenida Anhanguera, n. 265, bairro Beirol, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

