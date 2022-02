Central do Cadastro Único amplia atendimento e serviços podem ser feitos por telefone

Serviço estará disponível a partir desta terça-feira (15). Medida visa a redução de filas na Casa do Bolsa e Cras de Macapá.

Na terça-feira (15), os serviços de cadastro, recadastro, atualização e inclusão no Cadastro Único (CadÚnico) poderão ser feitos em Macapá e distritos pelo telefone (96) 3198-4700. Demais atendimentos para exclusão, troca de responsável familiar (RF) e transferência devem ser realizados, somente de forma presencial, na Casa do Bolsa ou Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da capital.

Com a ampliação do atendimento, a prioridade de acolhimento na Casa do Bolsa será para os munícipes que chegam dos interiores de Macapá.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Patrícia Ferraz, a expectativa com a nova modalidade é que haja a redução significativa de filas nos pontos.

“O atendimento via telefone é mais rápido. Não tem necessidade do responsável familiar se deslocar até um ponto de assistência. Isso irá otimizar o trabalho e garantir que a família seja atendida da melhor forma sem precisar sair de casa, principalmente em vista desta nova onda da Covid-19 que enfrentamos na cidade”, explica a gestora.

Suporte remoto

O responsável deve estar com todos os documentos pessoais e dos familiares em mãos: RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho. Para as crianças são exigidos o RG, CPF e certidão de nascimento.

Locais para atendimento presencial, das 8h às 14h:

Central do Cadastro Único – Casa do Bolsa

Endereço: Rua Leopoldo Machado, nº2834. Bairro do Trem.

Cras Felicidade

Endereço: Avenida Coaracy Nunes, nº 903. Entre as ruas Jovino Dinoá e Odilardo Silva.

Cras Esperança

Endereço: Avenida Almirante Barroso, nº2536. Bairro Santa Rita

Cras Igualdade

Endereço: Avenida Ranolfo de Souza Gato, s/n – Marabaixo III.

Cras Alegria

Endereço: Rua Exército da Redenção S/N. Dentro do Complexo Macapá Criança. Bairro Pedrinhas (em frente ao terminal de ônibus das Pedrinhas).

Cras Simpatia

Endereço: Avenida Joaquim Procópio de Oliveira, nº1495, rua 02. Bairro Murici/Distrito da Fazendinha (atrás da arena do Murici)

Cras Amor

Endereço: Rua Rio Grande do Norte com passagem rio grande do norte. Bairro São Lázaro. Próximo a escola Deuzolina Farias Sales. (Prédio Colorido)

Cras União

Endereço: Rua Ana Nery, S/N (antiga feira da Ana Nery). Bairro Perpétuo Socorro.

