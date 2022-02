Consulta do BC a dinheiro esquecido volta a funcionar nesta segunda

Você quer saber se tem algum dinheiro esquecido em bancos, de contas passadas, pra receber? O site criado para isso começou a funcionar de novo nesta segunda-feira (14), depois de o serviço ter ficado suspenso por conta do volume de acessos no Banco Central.

Neste primeiro momento, é preciso entrar no valoresareceber.bcb.gov.br e digitar o CPF e a data de nascimento. No caso de empresas, o CNPJ. Para quem tem saldo a receber, aparece a seguinte mensagem: consulta realizada com sucesso. E uma data para pedir o resgate do dinheiro.

É que foi criado um calendário de agendamento. Quem nasceu antes de 1968 ou empresas criadas antes desse ano têm de 7 a 11 de março para agendar o resgate. Quem nasceu entre 1968 e 1983 têm dos dias 14 a 18 para isso. E quem tem data de nascimento após 83, vai ter dos dias 21 a 25 para programar o pagamento. Lembrando que tem uma data de repescagem que é sempre um dia após o fim do prazo. Ou seja, dias 12, 19 ou 26 de março, dependendo de quando você nasceu.

Na data informada, você volta no site. Importante dizer que é preciso ter login no gov.br para acessar o sistema e resgatar o saldo. Depois disso, consulte o valor e peça transferência.

Quem perdeu a repescagem vai poder consultar o saldo a partir de 28 de março. Mas o Banco Central informa que as pessoas podem ficar tranquilas, que mesmo quem não consultar ou pedir o resgate, o dinheiro continua guardado.

A devolução do dinheiro é feita, de preferência, por PIX. E não custa lembrar: cuidado com golpes. O Banco Central não envia links, faz contato ou cobra para ter acesso a esse valor.

Nessa primeira etapa, são 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas com dinheiro esquecido para receber. Então anota aí pra não esquecer: valoresareceber.bcb.gov.br

Edição: Rádio Nacional/ Marizete Cardoso

