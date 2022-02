Ucrânia não vai abrir mão de entrar na Otan, diz porta-voz

A Ucrânia não vai abrir mão de suas aspirações em aderir à Otan a à União Europeia diante das pressões russas, de acordo com o porta-voz do presidente Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira.

Os dois pontos estão inscritos na Constituição e são objetivos prioritários para Kiev. A declaração foi feita logo após uma entrevista na qual o embaixador da Ucrânia no Reino Unido sugeriu que Kiev poderia renunciar ao projeto diante das pressões russass. O Kremlim não vê com bons olhos a ampliação da Otan até as fronteiras russas, o que aconteceria com uma adesão da Ucrânia.

Por enquanto, continua o balé diplomático para tentar acalmar as tensões entre Rússia e Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz chega nesta segunda-feira em Kiev. Antes de embarcar para a Ucrânia, ele publicou no Twitter pedindo a Moscou sinais imediatos de uma desescalada das tensões e apontou que uma nova agressão militar teria com consequências pesadas para a Rússia.

Edição: RFI/Edgard Matsuki

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...