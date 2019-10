Governo japonês quer mais estrangeiros trabalhando no país

NHK (emissora pública de televisão do Japão) Tóquio

A agência de imigração do Japão planeja adotar mais medidas para divulgar um novo tipo de visto de trabalho com o objetivo de ampliar o número de trabalhadores estrangeiros no país.

Apenas trezentas pessoas obtiveram esse visto nos últimos seis meses.

O visto de categoria-1 entrou em vigor em abril. Ele permite que estrangeiros com competências profissionais específicas trabalhem em 14 áreas, incluindo cuidados, enfermagem e construção.

O governo estima que até 47 mil pessoas vão solicitar esse visto até o fim do ano.

A Agência de Serviços de Imigração disse hoje (1º) que até o dia 20 de setembro, 2.062 pessoas haviam solicitado o visto de categoria-1, e trezentas tiveram a solicitação aceita.

A agência espera que mais pessoas obtenham o novo visto conforme amplia seus esforços para divulgar o sistema e acelerar os procedimentos de avaliação.

A agência também disse que planeja considerar a expansão do número de áreas que podem aceitar trabalhadores estrangeiros para aliviar a severa falta de mão-de-obra no país.

O ministro da Justiça, Katsuyuki Kawai, disse que, do ponto de vista da aceitação de trabalhadores estrangeiros como membros da sociedade japonesa, ele gostaria de melhorar o ambiente de trabalho, de forma que mais pessoas queiram atuar no país.

