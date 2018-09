Conheça os representantes do distrito de Carapanatuba no Interdistrital

A Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) segue com as seletivas do 42º Torneio de Futebol Interdistrital de Macapá. Nos dias 1º e 2 de setembro, a disputa de gols ocorreu no distrito de Carapanatuba onde mais quatro equipes saíram vencedoras.

A disputa dos times ocorreu na comunidade do Ipixuna Miranda. Das 12 equipes masculinas e 7 femininas, apenas duas de cada naipe foram campeãs. No feminino venceu a equipe Carapanatuba, e Ipixuna Miranda em segundo. No masculino ficou em primeiro a equipe Igarapé Amazonas, e Carapanatuba como vice.

Os quatro representantes foram premiados com R$ 1 mil, para o primeiro lugar; e R$ 700,00, para o segundo colocado. A próxima seletiva será no distrito do Bailique.

Cássia Lima