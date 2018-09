Feira da FAS seleciona expositores até quarta

Nesta quarta-feira (5), encerram as inscrições de expositores para a quinta edição da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Para participar, é necessário preencher formulário on-line disponível para duas modalidades: variedades e gastronomia. O evento será realizado no dia 30 de setembro, a partir das 8h, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. A entrada é gratuita.

A Feira da FAS tem a proposta de oferecer ao público a experiência de consumir produtos diretamente de quem faz, fomentando um ciclo de sustentabilidade e estimulando a economia criativa, solidária e circular. Os expositores poderão levar artigos de literatura, design, artesanato, decoração, moda, gastronomia, entre outros. A programação ainda inclui shows de bandas e artistas locais, atividades ligadas à saúde e bem-estar, espaço kids, entre outras atrações.

“Aos poucos, estamos construindo um espaço onde a cultura, a sustentabilidade e a gastronomia se reúnem para proporcionar à população, de forma educativa e interativa, um dia de muita diversão e aprendizado em prol de um mundo melhor”, afirma a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel.

O resultado do edital de adesão de expositores será divulgado nesta sexta-feira (7), no site: fas-amazonas.org. A organização do evento realizará plantões para receber os selecionados e passar orientações gerais sobre a participação na feira. Os atendimentos ocorrerão na próxima semana, dias 10, 13 e 14, no período das 10h às 12h e das 13h às 16h, na FAS.

Sobre o evento

A Feira da FAS está inserida na Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, que busca desenvolver projetos com foco nos conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento. A realização acontece em parceria com o produtor cultural Jander Manauara e a Sustental Projetos. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: feiradafas@gmail.com.

Formulário de inscrição – Gastronomia: https://docs.google.com/forms/d/174PtyAsi3rvLsvLkn3mR5k1KjDDJz2RH7z4RAyUQguY/edit

Formulário de inscrição – Variedades: https://docs.google.com/forms/d/1FZngcPrUOBFrgA38uaWZ6D905j8EJADwKhzzb7b_Ie4/edit