Brincadeiras e contação de histórias animam famílias de estudantes da Escola Rondônia

A Escola Municipal Rondônia realizou uma programação repleta de atrações voltadas para a inclusão familiar no espaço escolar. Mais de 200 famílias participaram da ação integrativa, que contou com a presença de arte-educadores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e atividades lúdico-pedagógicas.

Segundo a diretora da unidade escolar, Eliquilandia Brito, a atividade trata-se de uma culminância de uma das propostas já integradas no dia a dia da escola. “Sempre incentivamos a participação familiar nas atividades dos nossos alunos, pois vemos isso como uma oportunidade positiva de envolvimento dos pais e responsáveis no desenvolvimento pedagógico dos estudantes. A culminância de hoje, além de tudo, é um meio também de integrar as famílias”, explica.

Para as famílias, o momento foi para interagir e conhecer um pouco sobre as atividades que os estudantes têm acesso dentro do ambiente escolar. Capoeira, contação de história, dança e brincadeiras oportunizaram a interação entre adultos e crianças na atividade que aconteceu ao ar livre, no Parque do Forte.