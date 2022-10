Copa do Mundo: Treinadores tem até hoje para enviar lista prévia das convocações à Fifa

Ao contrário do que queria inicialmente Tite, o Brasil não anunciará os nomes presentes no documento

Os treinadores das 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2022 têm até esta sexta-feira (21) para enviar uma “lista prévia” dos convocados à Federação Internacional de Futebol (Fifa), entidade que organiza o torneio, que em novembro e dezembro deste ano acontecerá no Catar.

Há 30 dias do início da competição mais importante do futebol mundial, os técnicos devem enviar o documento com, no mínimo, 35 atletas. O número máximo de jogadores citados é 55. Os elencos que representarão as nações serão divulgados e devem se apresentar no dia 14 de novembro.

Cabe a cada uma das federações decidir se divulgará a lista provisória ou não. Ao contrário do que queria inicialmente Tite, o Brasil não anunciará os nomes presentes no documento. As seleções podem convocar até 26 jogadores para a disputa da Copa do Mundo.

