ONG afirma que presos no Irã são ameaçados de tortura e morte

Ativistas de direitos humanos, jornalistas e advogados da linha de frente foram presos, e seus parentes temem que eles não saiam vivos da prisão de Evin

As pessoas que foram detidas no Irã após as manifestações contra a morte da jovem Mahsa Amini estão sofrendo torturas e até risco de morte na prisão, alerta ONG.

O Irã foi abalado por protestos desde a morte de Mahsa Amini, em 16 de setembro, uma jovem curda iraniana que morreu três dias depois de sua prisão em Teerã pela polícia da moral, que a acusou de ter violado o rígido código de vestimenta do país, que exige que as mulheres usem o véu para cobrir o cabelo em público.

Nos últimos dias, foram divulgadas imagens chocantes da prisão do defensor da liberdade de expressão Hossein Ronaghi, imobilizado e levado à força quando compareceu à promotoria em setembro.

Assim como ele, ativistas de direitos humanos, jornalistas e advogados da linha de frente foram presos, e seus parentes temem que eles não saiam vivos da prisão de Evin, onde está a maioria dos presos políticos.

