Zeca Baleiro e Chico César contam a história da música “Pedra de Responsa”

Sextou! Não saia de casa sem tomar uma “Pílula”

Então Foi assim? Com produção a apresentação de Ruy Godinho, agora também às sextas-feiras na Amazônia Brasil Rádio Web, os bastidores da produção musical brasileira.

Nesta pílula, vamos conhecer a história da música “Pedra de Responsa” contada pelos autores Zeca Baleiro e Chico César, em entrevista ao programa.

Ouça:

Quem é Ruy Godinho?

Ruy Godinho, paraense, produtor multimídia, pesquisador, radialista, ator, escritor e divulgador de MPB.

É fundador da Abravideo. Foi o primeiro presidente da TV Comunitária do DF. Coordenou o Solidariedade Noruega -Brasil, show com gravação de CD, ao vivo, para a Embaixada da Noruega, com a participação de 14 artistas noruegueses e 44 brasileiros. Produz e apresenta o programa Roda de Choro, na Rádio Câmara FM, Brasília, desde janeiro 2003, retransmitido por mais de 230 emissoras em todo o Brasil.

Produz e apresenta o programa Então, Foi Assim?, desde agosto 2010, retransmitido por mais de 270 emissoras por todo o Brasil. Coordenou a produção e direção de 120 vídeos institucionais para o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, nas edições de 2005, 2007, 2009 e 2011.

É ativo palestrante sobre produção multimídia, processos criativos da música brasileira e ministra oficinas de Produção de Vídeo em instituições de ensino superior, pontos de cultura e ONGs. É autor da série Então, foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira, Volumes I, II, III, IV . É autor do livro Então, foi assim?Compositores Amapaenses. E dos livros Então, foi assim? – Nordestinos e Então, foi assim?Mineiros, no prelo.

Curtir isso: Curtir Carregando...